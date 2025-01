EdF ‍: Scandalisé par Deschamps, il accepte sa démission

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

La façon de faire de Didier Deschamps a fait bondir Michel Moulin, qui l'aurait laissé partir avec effet immédiat s'il avait été président de la FFF.

L’avenir de Didier Deschamps est scellé en ce qui concerne l’équipe de France. Le sélectionneur national a fait savoir qu’il ne prolongerait pas son contrat au-delà de la Coupe du monde 2026 en Amérique. Une suite logique après 14 ans de présence, alors que les critiques pleuvent sur sa façon de jouer, même si les Français le respectent beaucoup pour ce qu’il a accompli, comme le prouve le sondage du week-end dernier qui mettait ses qualités en avant. Néanmoins, dans un choix loin d’être évident, « DD » a décidé d’annoncer à tout le monde qu’il arrêtait les Bleus.

Le manque de respect de Deschamps le sidère

Une décision dévoilée pendant le journal télévisé de 13h00 sur TF1, dans une annonce qui a surpris tout le monde. Même si l’émission a été enregistrée en différé et que des fuites ont fini par dévoiler l’information, c’est le timing et le lieu choisis qui ont eu le don de faire hurler Michel Moulin. L’ancien candidat à la présidence de la FFF, également proche du Red Star et du PSG il y a quelques années, s’est confié sur Sud Radio. Il avoue être dégoûté de voir Didier Deschamps s’accaparer ainsi l’attention alors qu’il était venu pour les bienfaits d’une association.

Aux commandes des Bleus depuis 2012, le plus grand sélectionneur de l’histoire de l’Équipe de France tirera sa révérence après la Coupe du Monde 2026 💙#FiersdetreBleus pic.twitter.com/S19Wvwzopu — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) January 8, 2025

« Ce que j’en pense ? C’est dramatique, c’est irrespectueux. J’ai peut-être des morts qui sont forts, mais c’est un garçon qui est irrespectueux. Il utilise en plus les Pièces Jaunes. On était là pour écouter les Pièces Jaunes, pour les enfants malades, et on ne parle plus que de lui. C’est inadmissible. Mais ce n’est pas première fois, il est irrespectueux par rapport au président, à la fédération. Mais là ça aussi ça dénote que notre président n’est pas un patron. Deschamps décide de tout tout seul. Je n’ai jamais vu ça. Dans une entreprise, ça n’existe pas. Le mec fait ce qu’il veut. Il est irrespectueux ce garçon », a souligné Michel Moulin, qui a ensuite expliqué qu’il aurait pris cette annonce comme une démission de la part du sélectionneur national, et l’aurait donc remplacé avec effet immédiat.

Cela ne se passe toutefois pas comme ça dans le football, et nombreux sont les sélectionneurs à annoncer à l’avance, pour faciliter la suite et mettre les choses au clair, que la compétition à venir est la dernière avec leur sélection.