Deux ans plus tard, Didier Deschamps sort le champagne

Par Guillaume Conte

Evénement marquant cette semaine au PSG, avec le retour de Presnel Kimpembe. Même Didier Deschamps a tenu à prendre la parole pour souligner sa réapparition.

Le PSG a perdu un défenseur lors de ce mercato en laissant filer Milan Skriniar en Turquie. Ce n’est clairement pas un drame pour Luis Enrique, qui a très peu utilisé le Slovaque, dont les qualités n’étaient clairement pas compatibles avec ses idées de jeu. Et discrètement, à la toute fin de ce mercato, le PSG a récupéré quasiment un nouveau joueur. Il s’agit de Presnel Kimpembe, qui a disputé une dizaine de minutes en Coupe de France à l’occasion du match face au Mans. Le Titi a pu retrouver les terrains après deux ans d’absence, ce qui a forcément été souligné, même si Luis Enrique a tôt fait de rappeler qu’il n’était pas là pour distribuer des minutes et faire plaisir.

Après une telle absence, en raison de deux opérations au tendon d’Achille, le « Maestro » va pourtant avoir besoin de temps de jeu s’il veut retrouver un niveau capable d’apporter au club de la capitale. Ce sera toutefois très compliqué, et Le Parisien douche clairement les espoirs du défenseur central prolongé par le PSG entre ses deux opérations dans un geste de soutien. En effet, selon le quotidien francilien, Kimpembe n’a absolument pas le coffre pour un gros match et n’a aucune chance de jouer prochainement, si ce n’est dans le quart de finale de Coupe de France, si le scénario le permet, à la fin du mois de février.

Le nouveau look de Kimpembe

De longs mois de travail, de doutes, de sacrifices… mais jamais de résignation. Ce soir, je suis revenu plus fort, plus déterminé. Fier de rejouer sous ces couleurs, avec cette équipe, pour ce club. L’histoire continue. 🔥🔴🔵 #AllezParis pic.twitter.com/neCqwPxWJx — Presnel Kimpembe (@kimpembe_3) February 4, 2025

De quoi remettre en cause l’avenir de celui qui est sous contrat jusqu’en juin 2026, mais aura beaucoup de mal à récupérer une place de titulaire d’ici la fin de la saison. Néanmoins, son retour reste une très bonne nouvelle, surtout pour Didier Deschamps qui a gardé le contact avec son défenseur champion du monde, dont il est particulièrement proche. « Il y a le bonheur de le revoir sur le terrain. Après une aussi longue absence, il faut lui laisser le temps de retrouver ses sensations et sa meilleure condition mais je suis très content pour lui. Presnel a toujours été un leader avec un mental très fort. Il lui a servi pendant sa convalescence », a livré le sélectionneur national, qui a également été opéré du tendon d’Achille dans sa carrière, dans les colonnes du Parisien. Un message qui fera certainement chaud au coeur du défenseur du PSG, bien décidé à inverser la tendance avec son nouveau look, puisqu’il porte désormais les chaussettes bien hautes, soit tout l’opposé d’avant sa blessure.