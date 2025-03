France ‍: Pierre Ménès salive avec ces deux joueurs

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

L’Equipe de France a enfin fait plaisir à ses supporters dimanche en s’imposant avec panache contre la Croatie. Une prestation qui a convaincu Pierre Ménès, lequel a notamment aimé Michael Olise et Désiré Doué.

Depuis jeudi soir, les critiques ont fusé et plutôt à juste titre à l’encontre des joueurs de l’Equipe de France ainsi que de Didier Deschamps. La prestation en Croatie n’a pas été bonne du tout, et les Bleus se sont logiquement inclinés au match aller (2-0). La remontada était espérée ce dimanche et les coéquipiers de Kylian Mbappé ont fait le nécessaire pour l’emporter 2-0, avant de conclure lors des tirs au but. Au-delà du score, la manière a enthousiasmé les supporters et les observateurs. Parfois assez dur à l’encontre de l’Equipe de France, Pierre Ménès a lui aussi salué la prestation emballante des Bleus, dont certains joueurs lui ont particulièrement tapé dans l’oeil.

L'UEFA fait un joli cadeau à la France après la qualification https://t.co/LWC4KLVY7o — Foot01.com (@Foot01_com) March 24, 2025

C’est par exemple le cas de Michael Olise, brillant au poste de meneur de jeu ainsi que de Désiré Doué, dont l’entrée a apporté du dynamisme à l’attaque tricolore. « Cette équipe de France a besoin d’un joueur offensif qui donne des ballons. On l’a eu avec Olise contre la Croatie. Il donne un ballon de but à Barcola, il donne le but à Dembélé. On a vu Désiré Doué qui a fait une entrée pleine de culot. Cette équipe de France va être mise à l’épreuve contre l’Espagne qui est la meilleure équipe d’Europe en ce moment » a d'abord lancé l'ex-consultant de Canal+ avant de poursuivre et de conclure.

Pierre Ménès enthousiasmé par Olise et Doué

« Ca fera un match intéressant de haut niveau où il n’y aura cette fois pas de problème de motivation. C’était un match solide contre la Croatie, et on a vu du talent. Désiré Doué a saisi sa chance, Michael Olise qui avait été faible dans ses premières apparitions avec les Bleus, a cette fois été vraiment très bon. Cela fait la différence, il faudra peut-être aussi mieux utiliser Dembélé car je l’ai longtemps trouvé esseulé dans son couloir droit, et il faudra aussi mieux servir Mbappé » a analysé Pierre Ménès sur sa chaîne YouTube. L’Equipe de France laisse donc une image emballante qu’il faudra maintenant confirmer contre un adversaire encore supérieur à la Croatie, à savoir l’Espagne en juin prochain en demi-finale de la Ligue des Nations.