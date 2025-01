France ‍: Zidane arrive, même Adidas donne le feu vert

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Didier Deschamps ayant décidé de ne pas prolonger son contrat à la tête de l'équipe de France après 2026, Zinedine Zidane est le grandissime favori. Toutes les planètes s'alignent pour Zizou.

Thierry Henry ayant déjà fait savoir qu'il ne voyait pas comment le poste de sélectionneur pouvait ne pas être confié à Zinedine Zidane, la Fédération Française de Football pourrait rapidement décider de boucler un deal avec la star du foot tricolore afin que tout soit réglé en 2026 lorsque Didier Deschamps rendra son tablier après le Mondial. Pour cela, la FFF doit cependant rapidement régler un problème lié au marketing, à savoir que Zinedine Zidane a un contrat personnel avec Adidas tandis que l'équipe de France a un énorme contrat publicitaire avec Nike. A en croire les spécialistes, tout cela devrait facilement se résoudre, personne n'ayant intérêt à être celui qui peut empêcher que Zinedine Zidane soit sélectionneur de l'équipe de France.

Adidas et Nike vont s'entendre pour Zidane

Répondant au Parisien sur ce sujet, Virgile Caillet admet que Nike et Adidas ont tout intérêt à s'entendre sur ce sujet, car les deux équipementiers pourront tirer des bénéfices à la venue de Zizou sur le banc de l'équipe de France. « À mon sens, il n’y a rien d’insurmontable, . Les choses sont même relativement confortables dans le sens où la Fédération a dix-huit mois pour définir les périmètres de chacune des deux marques. Personne n’aurait intérêt à entrer dans une quelconque polémique. Zidane, c’est tellement l’icône ultime que chacun cherchera à conforter sa position sans partir au clash », explique le spécialiste du marketing sportif. C'est ce que confirme Vincent Chaudel, cofondateur de l’Observatoire du sport business, dans le quotidien francilien : « En tant que sélectionneur, il serait forcément tenu de porter les tenues officielles. Mais s’il est invité dans une émission où il est suivi dans son quotidien par exemple, ce serait un peu différent. On peut imaginer une plus grande tolérance »

Reste à savoir quand la Fédération Française de Football fera son choix final, même s'il n'y a aucun suspense réel, et surtout quand Philippe Diallo fera l'annonce tant attendue. A priori, cela pourrait arriver plus vite que prévu, Didier Deschamps n'étant pas du tout opposé à une passation de pouvoir très sereine avec son coéquipier champion du monde 1998.