EdF ‍: L'Italie fanfaronne et n'a plus peur de la France

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Ce dimanche soir, l'Italie et la France se disputeront la première place du groupe de Ligue des Nations. Au vu des dynamiques actuelles, la Squadra Azzurra est favorite et elle le sait.

Si vous avez zappé la Ligue des Nations depuis septembre, cet Italie-France ne sera pas simple à appréhender. En effet, l'Equipe de France et sa rivale transalpine ont vu leurs trajectoires se croiser fort récemment. Meilleure équipe du monde ou presque depuis 6 ans, la sélection guidée par Didier Deschamps est en crise de résultats et de jeu en 2024. Cela a été visible jeudi avec un triste nul 0-0 contre Israël. A contrario, la Nazionale a vite remonté la pente après des mois de crise et un Euro 2024 médiocre. Pour la première fois en une décennie, l'Italie est favorite du match de dimanche soir.

L'Italie vise la gagne contre la France

Ce dimanche, à Milan, les deux sélections se disputeront la première place du groupe A2. L'Italie possède 3 points d'avance et peut rester leader en perdant d'un but. Un scénario que n'envisage pas la presse italienne et surtout Luciano Spalletti. Le sélectionneur italien a confiance en son équipe et vise le meilleur résultat possible à San Siro selon les indiscrétions de La Repubblica. Pour bien enfoncer le clou vis-à-vis des supporters français, le média transalpin précise que Spalletti a l'embarras du choix pour sa composition : Kean ou Retegui en attaque ? Rovella, Ricci ou Locatelli au milieu ? Les hommes en forme ne manquent pas côté italien.

C'est évidemment tout le contraire en France et les Italiens le savent. Mbappé n'est pas là, les prestations sont décevantes et la jeune garde française tarde à prendre le pouvoir. De quoi faire dire à la Repubblica que « cette France ne fait plus peur à l'Italie de Spalletti ». En plus, on met en avant le fort soutien milanais à venir pour la Nazionale (à part peut-être un Donnarumma détesté depuis son départ au PSG). Attention toutefois à l'excès de confiance pour l'Italie surtout face à la France. Sous Deschamps, les Bleus ont souvent su rebondir malgré les crises pour gagner des matchs cruciaux. En 2021, San Siro avait vu l'Equipe de France rafler la Ligue des Nations juste après un Euro 2021 écourté par la Suisse.