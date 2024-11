France ‍: Barcola pour faire oublier Mbappé, la claque est terrible

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Triste match nul pour les Bleus, apathiques contre Israël et qui n'ont clairement pas pu compter sur un grand Bradley Barcola, incapable de faire oublier Kylian Mbappé sur ce match.

L’équipe de France a présenté un visage bien terne ce jeudi soir lors du match face à Israël. Certes, ce petit point obtenu permet de se qualifier pour les quarts de finale de la Ligue des Nations. Le résultat est toujours aussi essentiel pour Didier Deschamps, mais le maigre public était tout de même en droit d’attendre un peu de football de la part des joueurs tricolores. Il ne s’est rien passé et il sera difficile de savoir quels sont les enseignements à tirer de cette bien triste rencontre. En attendant de savoir si le match contre l’Italie à San Siro sera d’un meilleur niveau, le sélectionneur national peut s’inquiéter du rendement offensif de son équipe, toujours aussi peu pesant qu’au dernier Euro.

A l’image d’un Bradley Barcola qui n’a quasiment rien réussi, en dehors d’une grosse occasion manquée en fin de première période. Pour le reste, l’ailier du PSG a été bien cadenassé et n’est quasiment jamais passé. A cela s’ajoute une maladresse technique et une faible envie de montrer autre chose. L’Equipe lui donne la note salée de 2/10, et l’ancien lyonnais hérite d’un 3/10 sur Eurosport, qui souligne que c’est le pire match de Barcola depuis qu’il a commencé à porter le maillot de l’équipe de France.

Passé de remplaçant au PSG à titulaire en équipe de France, Bradley Barcola symbolise des Bleus qui sont trop prévisibles et pas encore capables de faire des différences individuelles au plus haut niveau. Et comme sur le plan collectif, il y a très peu d’actions qui valent le détour, le rendu est forcément décevant au final. Résultat, pour ceux qui espéraient le voir prendre le relai d'un certain Kylian Mbappé comme il tente de le faire au PSG, il faudra clairement repasser. A l'image de ce qu'il se passe en Ligue des Champions, l'ailier français n'est pas encore en capacité de le faire.