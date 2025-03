Accord imminent pour Greenwood, l’OM s’impatiente

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Blacklisté par l’Angleterre, Mason Greenwood pourrait évoluer avec la Jamaïque d’ici le mois de juin, mais les négociations sont toujours en cours.

Meilleur buteur de l’Olympique de Marseille cette saison, Mason Greenwood est un joueur qui n’existe plus en Angleterre. Les médias britanniques évoquent très rarement les performances de l’ancien joueur de Manchester United et pour la sélection anglaise, il n’est pas question de le voir revenir un jour après les accusations de violences conjugales dont il a été la cible. Résultat des courses, l’attaquant de l’OM pourrait reprendre le fil de sa carrière internationale en cédant aux sirènes de la Jamaïque, qu’il est autorisé de représenter en raison de ses origines familiales.

Cela fait maintenant plusieurs mois que des discussions sont en cours entre l’entourage de Mason Greenwood et la sélection jamaïcaine, et un accord est imminent selon les informations du Daily Mirror. Le média britannique affirme que la sélection d’Amérique du Nord « espère boucler la venue de Mason Greenwood dans les prochains mois », avec l’objectif de lui faire disputer au moins deux matchs amicaux avant le début des qualifications pour la Coupe du monde, qui débuteront au mois de juin.

Greenwood et la Jamaïque, un accord attendu par l'OM

Cet accord est également très attendu par l’Olympique de Marseille, car dès lors que Mason Greenwood sera international jamaïcain, il ne sera plus considéré comme un joueur extra-communautaire. Or, on sait que les clubs de Ligue 1 sont limités à quatre joueurs considérés comme extra-communautaire. Le quota de l’OM est pour l’instant à son maximum avec Mason Greenwood donc, Jonathan Rowe, Amir Murillo et Luis Henrique. Le changement de nationalité de l’ancienne pépite de Manchester United est par conséquent attendu de pied ferme par le board olympien dans l’optique du prochain mercato.