EdF ‍: Cherki en Bleus, Deschamps fait un premier pas

Par Corentin Facy

Eblouissant avec l’OL et les Bleuets, Rayan Cherki attend toujours son heure avec l’Equipe de France. Didier Deschamps lui demande encore un peu de patience.

Dimanche soir au Stade de France, les Bleus ont sans doute livré leur meilleur match depuis un long moment. Offensifs et créatifs, les hommes de Didier Deschamps ont renversé la Croatie pour se qualifier aux tirs au but malgré leur défaite 2-0 en Croatie. Le positionnement de Michael Olise en tant que meneur de jeu a été déterminant et nul doute que l’expérience sera reconduite au mois de juin face à l’Espagne. A ce poste, peu de solutions s’offrent à Didier Deschamps depuis la retraite internationale annoncée en septembre par Antoine Griezmann.

Un homme postule tout de même, il s’agit de Rayan Cherki, auteur d’une excellente saison avec l’Olympique Lyonnais et toujours décisif lorsqu’il joue avec l’Equipe de France espoirs. Après la qualification tricolore pour le Final Four de la Ligue des Nations, Didier Deschamps a justement été interrogé sur le milieu offensif lyonnais. L’occasion pour le sélectionneur des Bleus d’ouvrir la porte à Rayan Cherki.

« Il a le potentiel pour venir »

« Rayan comme d’autres a le potentiel pour venir en Equipe de France A. Oui, bien évidemment. Mais il y a du monde, à lui de confirmer. Il fait de très belles choses avec son club et il a été décisif avec les Bleuets contre l’Angleterre » a lancé le sélectionneur des Bleus, ouvrant la porte à Rayan Cherki même si les places sont chères dans le secteur offensif avec Olise, Barcola, Mbappé, Dembélé, Kolo Muani ou encore Doué, appelés lors de ce rassemblement sans compter que Thuram a été contraint de déclarer forfait. Rayan Cherki sait néanmoins qu’il est plus observé que jamais par le staff de l’Equipe de France et que s’il continue à être aussi régulier avec l’OL et avec les Bleuets, son heure ne devrait plus tarder à arriver. C’est tout du moins ce que l’on espère dans la capitale des Gaules, où les supporters lyonnais ne comprennent pas comment un tel joueur est encore laissé sur la touche par Didier Deschamps.