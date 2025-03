EdF ‍: Didier Deschamps sauvé par son Masters en langue de bois

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Ils ont tenté de piéger Didier Deschamps avec une question sur un joueur fantôme, mais le sélectionneur français s'en est tiré sans trop de dégâts grâce à une réponse à sa manière.

La France joue ce dimanche soir son avenir en Ligue des Nations avec deux buts à remonter contre la Croatie sous peine de voir son aventure prendre fin dans cette compétition que Didier Deschamps ne souhaite pas minimiser. La défaite 2-0 à l’aller a fait très mal et a montré que les joueurs croates, finalistes de la Coupe du monde en 2018, avaient encore de beaux rester avec Luka Modric, et du talent à revendre chez ses jeunes. En conférence de presse avant cette manche retour, le sélectionneur français a forcément répondu aux questions des journalistes, mais il y en a une en particulier qui a tenté de faire passer Deschamps pour un clown.

Baliglawic ne fait pas peur à Deschamps

Spécialiste en la matière, l’émission Quotidien a tenté de piéger le champion du monde 1998 en lui demandant s’il craignait l’entrée en jeu d’une jeune pépite croate ce dimanche. « N’avez-vous pas peur de voir débuter le jeune Baliglawic qui fait une grosse année 2025 ?», a lancé le journaliste de la chaine TMC, qui a volontairement cité un joueur qui n’existait pas pour savoir si « DD » allait tomber dans le panneau.

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Equipe de France de Football (@equipedefrance)

Sans forcément dénoncer cette supercherie, Didier Deschamps a usé de sa plus belle langue de bois pour répondre à ce piège en laissant entendre que la Croatie gardait forcément sa part de mystère. « On connait tous les adversaires. Si vous avez qui débutera demain chez les Croates, ça m’intéresse. Maintenant, on supervise les adversaires, dans l’analyse et les infos qu’on transmet aux joueurs, tous les joueurs qui sont dans la liste peuvent être sur le terrain d’entrée ou en entrant en cours de jeu », a fait savoir l’ancien milieu de terrain, qui n’a pas réagi au quart de tour en entendant le nom fantasque du joueur croate fantôme, mais qui a sorti une réponse tellement neutre qu’elle pourrait être valable pour absolument tous les joueurs, réels ou non, de Zlatko Dalic.