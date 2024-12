Deschamps et Mbappé, rendez-vous d'urgence

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'entretien accordé par Kylian Mbappé à Canal+ a remis au cœur des débats son rôle de capitaine de l'équipe de France. Didier Deschamps est appelé à vite régler ce problème de brassard chez les Bleus.

Parmi les nombreux sujets évoqués par l'attaquant du Real Madrid et de l'équipe de France dans l'émission Clique, celui de son statut chez les Bleus a donné lieu à une longue réponse de Mbappé. Ce dernier s'est évidemment dit honoré d'être le capitaine de la France, mais il a aussi clairement dit qu'il estimait avoir plus de responsabilités que son prédécesseur, Hugo Lloris. Une sortie qui n'a échappé à personne, au point que la possibilité que Didier Deschamps change de capitaine n'est plus un sujet tabou.

Le sélectionneur tricolore l'a fait lors des derniers rendez-vous internationaux pour lesquels Kylian Mbappé était absent en désignant Aurélien Tchouaméni, N’Golo Kanté et Ibrahima Konaté. A quelques jours des élections à la présidence de la Fédération Française de Football, l'actuel patron de la FFF et donc de l'équipe de France estime que Mbappé et Deschamps doivent régler rapidement ce sujet.

Mbappé ne sera pas un problème pour la France

Pour Philippe Diallo, le dialogue est plus que nécessaire entre le sélectionneur des Bleus et la star du Real Madrid. « C'est à Kylian d'évoquer ce sujet avec Didier Deschamps. On a un prochain rassemblement en mars 2025, le quart de finale de la Ligue des nations. Il est nécessaire qu'il y ait un nouvel échange entre lui et Didier Deschamps pour qu'ils ajustent son rôle de capitaine. Être capitaine de l'équipe de France, c'est un honneur. Il ne faut pas que cela devienne une question. Il faut qu'à travers le dialogue entre le sélectionneur et Kylian, il y ait des ajustements et si besoin, je viendrai avec eux compléter leurs échanges », a précisé, dans L'Equipe, le président de la fédération Française de Football, heureux tout de même d'avoir entendu Kylian Mbpappé rappelé son amour du maillot tricolore.