EdF ‍: Deschamps révèle un ras-le-bol général chez les Bleus

Par Eric Bethsy

Décevante contre Israël (0-0) jeudi en Ligue des Nations, l’équipe de France a manqué de dynamisme dans ses initiatives. Après une explication avec ses joueurs, le sélectionneur Didier Deschamps tient l’explication.

Si l’équipe de France montre le même visage à Milan dimanche soir, il sera difficile de battre l’Italie et de lui chiper la première place du groupe en Ligue des Nations. Jeudi soir à Saint-Denis, les Bleus n’ont pas seulement manqué d’efficacité contre Israël. Les vice-champions du monde n’ont pas mis l’énergie nécessaire pour faire la différence en première période. Mécontent, le sélectionneur Didier Deschamps a demandé des explications à ses hommes. Une discussion orientée vers la fatigue physique et surtout psychologique du groupe.

« Je parle beaucoup avec eux, a raconté le Bayonnais aux journalistes. Comme j'ai eu à vous le dire, il y avait besoin de récupérer pour beaucoup de joueurs. Ils sortent de semaines à trois matchs. Il y a la fatigue physique et psychologique aussi. Certains diront qu'on ne va pas les plaindre. Mais les déplacements et les voyages... La motivation est là. Heureusement qu'elle est là. Mais entre avoir la motivation et le retranscrire, il y a l'état physique qu'on peut plus mesurer, et la fatigue psychologique parfois plus importante. Et celle-ci est difficile à quantifier. » Avant le sélectionneur, le défenseur central Ibrahima Konaté avait également expliqué cette forme de lassitude.

Konaté défend les Bleus

« Il ne faut pas oublier que chaque joueur a des objectifs personnels dans les clubs, on joue énormément de matchs, a argumenté le défenseur central de Liverpool. Lorsqu'on vient en sélection, il y a une fatigue qui s'accumule. On veut aussi être prêts pour l'équipe de France et pour les clubs. (...) L'équipe de France est une fierté pour tous, énormément de joueurs rêveraient d'être à notre place. La motivation est au rendez-vous. Mais l'enchaînement des matchs en club... Il y en a tellement, il y a une fatigue physique et psychologique qui n'aide pas. » D'où les nombreuses absences constatées par les sélections pendant cette trêve internationale.