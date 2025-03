EdF ‍: Maignan provoque un clash dans l’Equipe du Soir

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

La victoire de la France aux tirs au but contre la Croatie ce dimanche a donné lieu à un débat animé sur Mike Maignan entre Dave Appadoo et Stéphane Guy, révolté que l’on égratigne la statue de Hugo Lloris.

Même s’il a marqué l’histoire de l’Equipe de France avec 145 sélections et un statut de capitaine historique des Bleus, Hugo Lloris n’a pas été en mesure d’éviter certaines déconvenues à sa sélection, notamment lors des séance de tirs au but. L’ex-gardien de l’OL et de Tottenham a par exemple été impuissant contre la Suisse en 8e de finale de l’Euro 2021 et face à l’Argentine dans la douloureuse finale perdue de Coupe du monde un an plus tard. Une page s’est tournée après ce Mondial au Qatar avec la retraite de Hugo Lloris, lequel a laissé sa place au non moins talentueux Mike Maignan. Chacun se fera son avis avec une préférence pour l’un ou pour l’autre, mais l’actuel gardien de l’AC Milan a pour lui un point fort indéniable que n’avait pas son prédécesseur : une facilité déconcertante à arrêter des tirs au but. Ce qui a d’ailleurs donné lieu à un débat animé dans l’Equipe du Soir entre Dave Appadoo et Stéphane Guy.

« Il est particulièrement fort dans cet exercice. Ce n’est pas une réussite isolée, on le sait. Que ce soit sur les penaltys ou les séances de tirs au but, il est extrêmement fort. Tu peux pas t’empêcher de penser aux compétitions perdues aux tirs au but en 2021 et 2022. Lloris était très fort par ailleurs, mais il a toujours été très mauvais dans cet exercice et il l’a avoué » a d’abord lancé Dave Appadoo, dont les propos ont passablement agacé Stéphane Guy, grand fan de la première heure de Hugo Lloris. « C’est du révisionnisme de suggérer que si Maignan avait été à la place de Lloris, on aurait été champions du monde. Ce n’est pas correct de dire ça, c’est un manque de respect total de dire ça » s’est indigné l’ex-consultant de Canal+ et de RMC. S’en est ensuite suivi une longue passe d’armes entre les deux hommes.

Stéphane Guy vole au secours de Lloris

« Je pense que l’on a beaucoup plus de chance d’être champion du monde avec Maignan qu’avec Lloris, oui. Lloris n’a pas arrêté un penalty de sa carrière ! » s’est agacé Dave Appadoo avant que Stéphane Guy ne mette un terme à cet échange un brin tendu. « Il me semble pourtant que l’on a été champions du monde avec Lloris. Les qualités de Maignan sont évidentes, sa réussite n’est pas un hasard. Mais ce n’est pas nécessaire de réduire un monument du foot comme Lloris. Je ne dirais jamais que l’on n’a pas été champions du monde en 2022 à cause de Lloris, ça je ne le dirais jamais. Lloris a fait une grande Coupe du monde en 2022 ». Preuve que même un soir de victoire de la France, les amoureux des Bleus peuvent s’écharper en direct.