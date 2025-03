EdF ‍: Deschamps met les choses au clair avec Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Interrogé au micro de Téléfoot en duplex du Stade de France ce dimanche 23 mars, en marge de la réception de la Croatie, Didier Deschamps a eu l’occasion d’évoquer la meilleure position de Kylian Mbappé sur un terrain. Pour lui, ça ne fait aucun doute.

S’il a commencé sa carrière en évoluant sur les côtés de l’attaque, Kylian Mbappé a progressivement été recentré, comme s’il cherchait à être toujours plus près des cages adverses pour marquer. Beaucoup d’attaquants ont pris la décision de se recentrer, arrivé à un âge où la vitesse n’était plus leur point fort. Le Bondynois, lui, a fait ce choix, un peu forcé, beaucoup plus tôt. Depuis qu’il évolue au Real Madrid, sa position préférentielle est définitivement la pointe. Forcément, cet état de fait se répercute en équipe de France. Positionné dans l’axe par Didier Deschamps lors du déplacement en Croatie, le capitaine des Bleus jouera à nouveau à ce poste pour le match retour au Stade de France. C’est en tout cas ce qu’il y a à déduire des propos du sélectionneur à ce propos.

« Kylian est un attaquant axial »

« Alors, écoutez. C’est gentil de me poser la question, mais je ne sais quand c’est la dernière fois que vous avez vu Kylian Mbappé jouer côté gauche. Il est dans un club, il joue avant-centre. Avec nous, il joue avant-centre. Il a une grande liberté. C’est plus son positionnement, même si ça peut arriver que je puisse décaler certains joueurs. Kylian est un attaquant axial », a déclaré Didier Deschamps au micro de Téléfoot.

Il faudra dans tous les cas un Mbappé buteur ce dimanche soir pour espérer renverser une situation bien compliquée. À l’aller, les Bleus avaient perdu 2-0 à Split et celui qui portait le brassard de capitaine a fini muet, malgré une bonne activité sur le terrain.