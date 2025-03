EdF ‍: Désiré Doué en Bleus, Deschamps fixe une condition

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps va dévoiler ce jeudi la liste des joueurs convoqués en Equipe de France pour les deux matchs de Ligue des Nations face à la Croatie. Désiré Doué pourrait y figurer mais rien n’est encore joué.

C’est le grand retour de l’Equipe de France. Ce jeudi en début d’après-midi, Didier Deschamps sera face à la presse afin de révéler sa liste de joueurs convoqués pour les deux matchs des Bleus en Ligue des Nations face à la Croatie. Journaliste bien informé sur l’actualité de la sélection tricolore, Fabrice Hawkins fait le point à 24 heures de l’annonce de la liste sur les tendances. Pour l’insider de RMC, Kylian Mbappé va effectuer son grand retour en Equipe de France, après les deux rassemblements manqués par le numéro neuf du Real Madrid fin 2024.

Doué appelé pour combler un forfait de Thuram ?

Il sera épaulé dans le secteur offensif par Ousmane Dembélé, Michael Olise, Randal Kolo Muani, Bradley Barcola… et un attaquant supplémentaire dont on ignore pour l’instant l’identité. RMC explique que c’est normalement Marcus Thuram qui devait compléter la ligne offensive des Bleus, mais l’avant-centre de l’Inter Milan est incertain à cause d’une cheville douloureuse. Pour le remplacer, un homme tient la corde au vu de sa forme resplendissante sous les couleurs du Paris Saint-Germain, il s’agit de Désiré Doué, lequel pourrait donc intégrer la liste à condition que Marcus Thuram soit forfait.

🚨🇫🇷 Un éventuel forfait de Marcus Thuram pour les prochains matchs de l’équipe de France, pourrait ouvrir la porte des Bleus à Désiré Doué. Il est suivi et apprécié par le staff des Bleus.



➡️ À l’instant T, le Parisien possède une longueur d’avance sur d’autres profils… — Fabrice Hawkins (@FabriceHawkins) March 12, 2025

Didier Deschamps et ses adjoints suivent avec beaucoup d’attention les progrès de l’ancien Rennais. Le journaliste indique par ailleurs que Désiré Doué a une nette longueur d’avance sur des joueurs tels que Maghnès Akliouche, Hugo Ekitike ou encore Rayan Cherki, lesquels sont observés mais qui n’ont pas encore convaincu le staff de l’Equipe de France de faire appel à eux. Reste donc maintenant à savoir si Marcus Thuram manquera ce rassemblement, ce qui offrirait indirectement à Désiré Doué sa première convocation en Equipe de France.