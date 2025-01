France ‍: Deschamps a perdu son vestiaire, il accuse

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Didier Deschamps a officiellement annoncé qu’il quitterait le banc de l’Équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026. Pour Florent Gautreau, la communication du sélectionneur des Bleus ressemble à un appel à l’aide.

L’Équipe de France traverse une période délicate. Les gestions respectives d’Antoine Griezmann puis de Kylian Mbappé inquiètent dans le vestiaire des Bleus et fragilisent la position de Didier Deschamps. Le premier a décidé de prendre sa retraite à peine le début de saison commencé, sans consulter son sélectionneur au préalable, tandis que le second, pourtant capitaine des Bleus, n’a pris part à aucun rassemblement depuis celui de septembre. Pour tenter d’éviter les futurs débats sur son départ des Bleus, Didier Deschamps a pris le taureau par les cornes en annonçant qu’il quitterait le banc de l’Équipe de France après la Coupe du monde 2026. Pour Florent Gautreau, sa communication est un appel à l’aide pour récupérer son vestiaire.

« La durée de son mandat ? Les joueurs commencent à lui reprocher »

Didier Deschamps : « J’ai fait mon temps » https://t.co/VpJfC3NzZC — Foot01.com (@Foot01_com) January 8, 2025

« Quand je dis qu’il veut donner des gages aux gens en récupérant de la tranquillité - c’est ce qu’il croit en tout cas dans ce plan de communication -, il pense aussi que vis-à-vis du vestiaire et des joueurs, en leur disant qu’il arrête dans un an et demi, il veut être tranquille jusqu’à la fin de son mandat. Ca ne changera rien au fait qu’il y aura des débats dans le vestiaire et avec les supporters. Lui pense qu’il va être un peu plus tranquille, car il est sous la pression de la durée de son mandat. Les joueurs commencent à lui reprocher. Il est en train de perdre son vestiaire depuis l’affaire Griezmann puis l’affaire Mbappé. Je prends ça comme un SOS. Il se dit ‘lachez moi la grappe, je reste jusqu’en 2026, laissez moi travailler’. Connaissant la communication de Deschamps, il le fait en conscience », a déclaré Florent Gautreau à l’antenne de RMC. Dans « L’After Foot », le consultant avoue ne pas comprendre l’intérêt d’une telle communication.