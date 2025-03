EdF ‍: Maignan fait régner la terreur pour le bonheur de tous

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

Mike Maignan aura été l'un des héros de la qualification de l'équipe de France pour le dernier carré de la Ligue des Nations. Le portier tricolore a stoppé deux tirs au but qui ont permis aux Bleus de faire la différence face à la Croatie.

L'équipe de France affrontera l'Espagne pour une place en finale de la Ligue des Nations 2025. Cela a été permis, entre autres, par les exploits de Mike Maignan lors de la séance des tirs au but ce dimanche soir face à la Croatie. En effet, le gardien de l'AC Milan aura repoussé deux tentatives croates. Assez pour assurer la qualification de l'équipe de France. Depuis quelques mois, Maignan s'impose comme une valeur sûre des Bleus. Surtout lors des penaltys ou séances de tirs au but. Selon Grégory Schneider, l'ancien du LOSC a un tempérament bien particulier qui lui permet de faire face à la pression. Et Lucas Chevalier a pu le constater.

Maignan, un caractère bien particulier

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Mike Maignan (@magicmikemaignan)

Lors d'une apparition sur Radio J, le journaliste a en effet déclaré concernant Mike Maignan et Lucas Chevalier : « Maignan est un mec très dur. Comme dit Chevalier, il ne faut pas être susceptible quand tu le croises au quotidien. Tu peux avoir l'impression de ramasser. Il y a des entraînements qu'il arrête au bout de 5 minutes plantant les entraîneurs des gardiens. Maignan rentre dans sa bagnole et s'en va. Y'a un match à Toulouse avec Lille où Maignan est titulaire et Chevalier remplaçant. L'entraîneur envoie un sms sur le WhatsApp des joueurs en indiquant que le lundi, il n'y aurait pas entrainement. Les joueurs rentrent chez eux. Chevalier a un message de Maignan qui lui dit : 'Toi, au fait, tu viens bien à l'entrainement demain ?' Chevalier n'ose pas trop aller contre Maignan et répond : 'Ouais et toi ?' Et Maignan lui dit : 'Moi non, mais toi, oui !' Sous-entendu, tu n'as pas joué, tu es encore un remplaçant. Tu dois travailler. Chevalier s'est dit hyper fier de rentrer dans son monde et qu'il lui ait tendu la main. C'était une attitude de grand frère à la Maignan ». Cela a plus que porté ses fruits car Lucas Chevalier est titulaire indiscutable au LOSC et pourrait rallier un plus grand club l'été prochain.