Seul Zidane peut dire non à la France

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Dans un entretien accordé à Ouest-France, Guy Lacombe estime que Zinedine Zidane est l’entraineur le plus légitime pour succéder à Didier Deschamps sur le banc de l’équipe de France.

L’écrasante majorité des observateurs de l’équipe de France estime que Zinedine Zidane doit absolument prendre la relève de Didier Deschamps. Sélectionneur depuis 2012, DD a touché les étoiles durant son règne avec la Coupe du monde 2018. Toutefois, il n’est pas éternel puisqu’il a lui-même confirmé qu’il n’irait pas au-delà de son contrat actuel. En clair, à l’issue de la Coupe du monde 2026, les Bleus vont devoir se trouver un nouveau sélectionneur. Un défi de taille pour la FFF qui espère très probablement que Zinedine Zidane ne trouvera pas de clubs entre temps. Libre de tout contrat depuis la fin de sa dernière aventure au Real Madrid en 2021, Zizou semble attendre l’équipe de France. Pour Guy Lacombe, son ancien formateur et entraineur à l’AS Cannes, il est en tout cas l’entraineur le plus légitime pour succéder à Deschamps.

« Prendre la sélection tricolore ? C’est ce qu’il souhaite »

« Je pense sincèrement que c’est ce qu’il souhaite, d’après ce que j’ai pu savoir et comprendre. Il y pensait déjà quand il entraînait le Real. Il ne s’en cachait pas. Et je trouve que la façon dont ça se fait, c’est bien. C’est Didier qui décide et qui l’annonce. En espérant que d’ici là, tout se passe au mieux, pour que Yazid puisse avoir les joueurs dans les meilleures conditions. Je trouve que ça serait une très bonne chose, autant pour lui que pour le football français. Honnêtement, qui peut prendre le poste après Didier Deschamps et ce qu’il a fait ? Je pense que Zinedine est le plus légitime pour cela. Il n’y a que lui qui pourrait décider que non. Mais j’ai le sentiment qu’il en a vraiment envie. Il faudra juste que les circonstances soient bien réunies », a déclaré Guy Lacombe dans un entretien accordé à Ouest-France.

L’entraineur passé par Cannes, où il a eu "Yazid" Zidane sous ses ordres, Guingamp, Sochaux et le PSG, entre autres, est persuadé qu’aucun autre nom ne saurait être à la hauteur de l’héritage immense que va laisser Didier Deschamps en faisant ses adieux à l’équipe de France.