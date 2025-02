Deschamps plaque la France, les plus grands clubs le veulent

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps a officialisé son départ de l’Equipe de France après la Coupe du monde 2026, et il sera intéressant de voir dans quel club l’actuel sélectionneur des Bleus va ensuite rebondir.

Dans une interview accordée à L’Equipe cette semaine, Didier Deschamps a confirmé son départ à venir de l’Equipe de France. L’actuel sélectionneur des Bleus n’ira pas au-delà de la Coupe du monde 2026 et de l’échéance de son contrat actuel, c’est désormais une certitude. L’ancien entraîneur de l’OM a par ailleurs confirmé qu’il ne s’agissait pas pour autant d’une fin de carrière le concernant et qu’il serait de nouveau ouvert à l’idée d’entraîner un club, ne se fermant aucune porte, pas même le PSG. Mais après douze ans à la tête des Bleus, avec un style souvent critiqué, Didier Deschamps aura-t-il des offres à la hauteur de ce qu’il espère ?

EdF : Zidane futur sélectionneur ? Deschamps valide https://t.co/Z3b1GwfJm3 — Foot01.com (@Foot01_com) February 13, 2025

Cela ne fait pas l’ombre d’un doute pour Pascal Dupraz. Interrogé à ce sujet dans les Grandes Gueules du Sport sur RMC, l’ancien coach d’Evian et du SM Caen a expliqué que selon lui, le champion du monde 2018 allait crouler sous les offres des plus grands clubs européens. « Il y a quelque chose qui met tout le monde d'accord au sujet de Deschamps : c'est un gagnant. Il a gagné en club et en sélection. S’il veut prendre un club une fois qu’il en aura terminé avec l’équipe de France, je pense qu’il aura le choix parmi les plus grands clubs » affirme le consultant de la radio, avant de poursuivre.

Les tops clubs vont s'arracher Didier Deschamps

« Dans la mémoire collective, Deschamps n'est que le sélectionneur des Bleus mais il a entraîné de nombreuses années en club et il a une immense expérience. Ce n’est pas la même chose de coacher une sélection et un club, mais il a cette capacité à gérer les egos et créer une cohésion de groupe. Il a lui-même joué dans les plus grands clubs, et il a ce qu’ils recherchent tous : l’esprit de la gagne. Pour moi, il peut réussir avec quasiment n’importe quel club » est convaincu Pascal Dupraz. On attend maintenant de voir si cela se confirmera, et si Didier Deschamps recevra des offres de clubs du calibre du Real Madrid, du Bayern Munich, de la Juventus Turin ou encore du Paris Saint-Germain dans un an et demi. Ce dont certains consultants doutent, mais pas Pascal Dupraz.