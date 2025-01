EdF ‍: La surprise Genesio, le premier rival de Zidane

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Didier Deschamps quittera son poste de sélectionneur en 2026. Même si cette date apparaît lointaine, la course pour sa succession est déjà lancée. Zinédine Zidane est le grand favori mais un outsider surprenant plaît aux Français.

Adulé par les uns, détesté par les autres, Didier Deschamps laissera derrière lui un énorme héritage en Equipe de France. Il a repris les Bleus en 2012 pour les amener sur le toit du monde en 2018 et presque une deuxième fois en 2022. Un long mandat de 14 ans qui a bouleversé l'histoire du football français sur bien des points. En 2026, il a promis de céder son poste et il faudra être très solide pour lui succéder. Un profil qui semble correspondre à merveille à Zinédine Zidane. Annoncé candidat au poste de sélectionneur de l'Equipe de France depuis 2022, Zizou a offert trois fois la Ligue des champions au Real Madrid, dirigeant le plus grand club du monde pendant cinq saisons en tout.

Génésio, premier dauphin de Zidane en France

Toutefois, tous les observateurs ne veulent pas forcément de Zinédine Zidane. Certains d'entre eux plaident pour Thierry Henry, lequel a amené les Bleuets jusqu'à la deuxième marche du podium aux Jeux Olympiques de Paris. A ce stade, difficile de ne pas imaginer un champion du monde 1998 sur le banc des Bleus après le prochain Mondial. Néanmoins, l'opinion publique n'est pas de cet avis. Invitée à s'exprimer dans un sondage publié sur L'Equipe.fr, elle a poussé pour un troisième homme : Bruno Genesio.

Zidane plébiscité, Genesio devant Henry : les résultats de la consultation L'Équipe sur le successeur de Deschamps



➡️ https://t.co/bn8tLrpDmK pic.twitter.com/x01OiDteMl — L'ÉQUIPE (@lequipe) January 8, 2025

L'entraîneur du LOSC, brillant en Ligue des champions cette saison, arrive deuxième des votes concernant le futur sélectionneur des Bleus. Zinédine Zidane écrase nettement la concurrence avec 72% des votes mais Genesio récolte quand même près de 10% des voix. Il devance Thierry Henry ainsi que tout autre candidat dans le résultat final. L'ancien coach de l'OL et de Rennes montre ainsi qu'il ne faut pas forcément avoir été célébré le 12 juillet 1998 pour être un sélectionneur crédible.