Cherki et Akliouche volés par l'Algérie, la France pleure

Par Corentin Facy

Jamais sélectionnés par Didier Deschamps en Equipe de France jusqu’à présent, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche pourraient céder aux sollicitations de l’Algérie dans les mois à venir.

Grands talents de notre championnat, Rayan Cherki et Maghnes Akliouche ont brillé avec l’Equipe de France espoirs ces derniers mois. Mais il en faut davantage pour convaincre Didier Deschamps de les convoquer avec les Bleus. Jusqu’à présent, le sélectionneur tricolore n’a pas franchi le pas et malgré la pression de plusieurs observateurs, il y a peu de chances de les voir dans le groupe de l’Equipe de France pour les matchs contre la Croatie en mars prochain. Une situation que continue de surveiller avec beaucoup d’attention la fédération algérienne de football.

Merci pour cette belle aventure commune coach! Le meilleur pour la suite! À très vite 🤝🦁 pic.twitter.com/UP3MfCHodm — Rayan Cherki (@rayan_cherki) January 28, 2025

Et pour cause, les Fennecs rêvent de mettre la main sur Cherki et Akliouche, deux joueurs binationaux qui peuvent jouer avec l’Algérie s’ils en expriment le désir. A en croire le site spécialisé El Moudjahid Sports, une convocation du Lyonnais et du Monégasque avec l’Algérie en mars est impossible. En revanche, le danger d’une sélection avec les Fennecs en juin prochain est totalement envisageable selon nos confrères, qui affirment que « leurs sources sont unanimes » à ce sujet et qu’il est de plus en plus probable de voir Cherki et Akliouche avec le maillot vert de l’Algérie d’ici l’été prochain.

Cherki et Akliouche avec l'Algérie en juin ?

Pour contrer la tentative algérienne, Didier Deschamps peut faire le choix de les sélectionner au mois de mars, ce qui donnerait à l’Equipe de France un avantage définitif sur l’Algérie pour la carrière internationale des deux cracks. Mais on imagine assez mal Didier Deschamps céder à la pression pour des joueurs binationaux en les sélectionnant uniquement pour les bloquer à plus long terme. Reste maintenant à voir comment la situation évoluera mais la FFF est sous pression dans ces deux dossiers très surveillés.