EdF ‍: Mbappé aime la France, il en fait la promesse

Par Hadrien Rivayrand

Après des semaines difficiles à gérer, Kylian Mbappé retrouve peu à peu son niveau et la joie de jouer au football. De quoi envisager sereinement un retour en équipe de France.

Kylian Mbappé est logiquement attendu au tournant par les fans du Real Madrid depuis son arrivée au club l'été dernier. Ses débuts avec les champions d'Europe en titre n'ont pas vraiment été à la hauteur des espérances. Pour ne rien arranger, Mbappé s'est également mis à dos certains fans et observateurs de l'équipe de France. La raison ? Sa volonté de privilégier le Real Madrid et de ne pas répondre à ses sélections. Mais tout semble rentré dans l'ordre pour l'ancien attaquant du PSG. Ce dernier est très en forme et veut tout rafler en 2025. Et pas question pour lui d'oublier ses objectifs avec l'équipe de France.

Mbappé aime les Bleus et compte bien le prouver

Ces dernières heures en conférence de presse avec le Real Madrid, Kylian Mbappé a eu l'occasion de faire une mise au point et rassurer ceux qui étaient inquiets au sujet de son avenir avec les Bleus : « Il n'y a rien avec la sélection et j'ai hâte de revenir avec les Bleus et envie qu'on se qualifie en finale de la Nations League. Mon amour pour la sélection n'a pas changé. J'ai arrêté de réfléchir et j'ai joué ». Pour rappel, dès mars prochain, l'équipe de France aura un quart de finale à disputer face à la Croatie en Ligue des Nations. Les Bleus de Didier Deschamps auront besoin de toutes leurs forces vives pour passer au tour suivant. Aussi, l'équipe de France veut retrouver de la sérénité pour préparer au mieux la prochaine Coupe du monde 2026 aux Etats-Unis, au Canada et au Mexique. Le dernier événement avant un changement de sélectionneur pour les doubles champions du monde.