Conflit chez les Bleus, Mbappé divise le groupe en deux

Par Eric Bethsy

De retour en équipe de France après deux rassemblements ratés, Kylian Mbappé ne fait toujours pas l’unanimité. Le capitanat accordé à l’attaquant tricolore continue de faire parler.

Pour la plupart des observateurs, l’équipe de France s’est inclinée en Croatie (2-0) jeudi à cause des choix de Didier Deschamps. On reproche principalement au sélectionneur des Bleus son 4-4-2 en losange en première période, ainsi que l’association de trois milieux de terrain peu complémentaires. Ce n’est pourtant pas l’analyse de Lionel Charbonnier qui préfère cibler Kylian Mbappé. L’attaquant de l’équipe de France n’a pas raté son quart aller de Ligue des Nations. Mais le consultant de RMC persiste à penser que son statut de capitaine plombe le vestiaire.

« Mbappé, c’est un problème », il alerte la France https://t.co/8JMZhz4Jb9 — Foot01.com (@Foot01_com) March 21, 2025

« J'ai peur que l'on continue à voir ce qu'on a vu jeudi, c'est-à-dire que Didier est en train de perdre son groupe, a commenté l’ancien gardien des Bleus. Je l’ai vu à l’Euro, son message ne passe plus alors qu’il a construit sa légende de sélectionneur en parvenant à fédérer autour de lui. Il savait emmener les gens avec lui. Mais là ça ne va plus. Il a un mec qui a voulu être capitaine et qui s'est presque imposé comme capitaine. Il lui a donné le brassard au détriment du groupe. Je ne fais pas le procès de Kylian. Qu'il veuille le brassard… Il mène sa vie comme il en a envie. Et j’adore DD, mais je ne le reconnais plus. »

Charbonnier accuse Deschamps

« Mbappé est un mec clivant, c'est devenu un produit que tu aimes ou que tu n'aimes pas. Et la France aujourd’hui est divisée en deux : il y a les pro-Mbappé et les anti-Mbappé. Dans l’histoire de l’équipe de France, les grands capitaines le sont devenus naturellement. Mbappé, lui, n’est pas devenu capitaine naturellement. Je ne comprends pas que DD puisse demander à un mec clivant de rassembler autour de lui. La preuve, c'est que Griezmann est parti. Mbappé a eu le capitanat qu’il a demandé. J’en veux à DD pour ça parce que c'est quelque de chose de très simple et il ne le voit pas venir », a regretté Lionel Charbonnier, persuadé que l’équipe de France se porte mieux sans l’attaquant du Real Madrid.