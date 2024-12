Kylian Mbappé roi de France, personne n'oublie le 18 décembre 2022

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

Le 18 décembre 2022 est une date que les amateurs de football n'oublieront pas. Ce jour-là, la France perdait face à l'Argentine la finale du Mondial malgré un Kylian Mbappé qui, à cette époque, était le Français le plus populaire.

Il y a des événements qui ne s'oublient, et ils doivent être rares en France à ne plus se souvenir de ce qu'ils faisaient il y a deux ans jour pour jour en fin d'après-midi, au moment où les Bleus ont subitement fait entrer la finale du Mondial 2022 dans une dimension légendaire. Au point même que malgré la défaite face à Lionel Messi et ses coéquipiers, ce match restera dans la légende grâce au réveil de Kylian Mbappé. A l'époque, âgé de 23 ans, celui qui était l'attaquant du PSG, avait réussi à réveiller une formation totalement à côté de la plaque. Et ce jour-là, le Kid de Bondy aurait été élu président de la République s'il y avait eu des élections. Forcément, deux ans plus tard, personne n'a oublié cette finale vraiment folle, alors que Kylian Mbappé disputera à partir de 18h une finale de la Coupe Intercontinentale contre Pachuca.

C'est également l'occasion de constater qu'en deux ans tout peut aller très vite, car lors d'un sondage effectué par RTL et Odoxa en septembre dernier, l'attaquant du Real Madrid n'était plus considéré par les Français comme le meilleur capitaine possible pour l'équipe de France version Didier Deschamps. De 2022 à 2024, Kylian Mbappé a connu des soucis, mais une victoire ce mercredi aurait le mérite de le remettre dans le bon sens, ces dernières semaines ayant été très compliquées à vivre pour celui qui n'est plus prophète en son pays.