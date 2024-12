Maignan hallucine, il n'a pas chassé Griezmann de l'équipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le papier de L’Equipe sur les raisons de la retraite internationale d’Antoine Griezmann fait décidément couler beaucoup d'encre. Après le joueur de l’Atlético, c’est Mike Maignan qui a démenti les informations du quotidien.

Dans son édition du jour, le journal L’Equipe a lâché une petite bombe en expliquant que Kylian Mbappé n’était pas le seul responsable de la retraite internationale anticipée d’Antoine Griezmann. Contre toute attente, le quotidien national a révélé que Mike Maignan avait également poussé le natif de Mâcon à prendre cette décision. Les mots du gardien tricolore à la mi-temps de France-Italie au Parc des Princes en septembre auraient touché en plein coeur le joueur des Colchoneros, qui se serait senti visé par les attaques de Maignan, regrettant le « comportement de starlette » de certains joueurs. Antoine Griezmann est sorti du bois ce samedi après-midi pour démentir l’information. Mike Maignan l’a imité, lui aussi sur les réseaux sociaux.

Mike Maignan sort lui aussi du silence

EdF : Antoine Griezmann tord le cou à L’Equipe https://t.co/8TZQ84YxUj — Foot01.com (@Foot01_com) December 21, 2024

Victime de chants racistes lors de la victoire de l’AC Milan face à l’Hellas Vérone vendredi soir, le gardien formé au PSG n’avait pas besoin de ça en plus pour lui saper le moral. Il a ainsi pris la parole pour démentir avec ironie l’information de nos confrères de L’Equipe. « Ahahahah j’ai le dos large… C’est qui le prochain ? » s’est amusé le gardien de l’AC Milan et de l’Equipe de France, qui refuse de laisser passer de telles rumeurs à son sujet. Il faut dire que c’est sa cote de popularité qui est en jeu, surtout quand on sait à quel point Antoine Griezmann était apprécié, que ce soit dans le vestiaire des Bleus mais surtout auprès du public français. Mike Maignan est donc très clair en démentant les informations de L’Equipe et en affirmant publiquement qu’il n’est pas du tout à l’origine de cette décision brutale et surprenante de la part d’Antoine Griezmann, prise contre toute attente après le rassemblement du mois de septembre.