Eliminatoires CdM 2026 ‍: Les deux groupes possibles pour les Bleus

Par Eric Bethsy

Après le tirage au sort effectué ce vendredi, l'équipe de France connaît ses potentiels adversaires dans les éliminatoires du Mondial 2026. Tout dépendra de son quart de finale de la Ligue des Nations contre la Croatie en mars prochain. En cas de succès contre les Croates, les hommes de Didier Deschamps iront dans le groupe D, celui de l'Ukraine, l'Islande et l'Azerbaïdjan. Et s'ils venaient à s'incliner, les vice-champions du monde rejoindraient le groupe L composé de cinq équipes avec la République Tchèque, le Monténégro, les Îles Féroé et Gibraltar.

Rappelons que seul le premier de chaque groupe sera directement qualifié. Les Bleus, grâce à leur parcours en Ligue des Nations, sont assurés de disputer au moins les barrages pour accéder à ce Mondial 2026.

Groupe D (4 équipes) : Vainqueur France-Croatie, Ukraine, Islande, Azerbaïdjan.

Groupe J (5 équipes) : Perdant France-Croatie, République Tchèque, Monténégro, Îles Féroé, Gibraltar.