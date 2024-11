EdF ‍: Le rugby préféré au football, elle a une terrible explication

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Le match de rugby entre la France et la Nouvelle-Zélande a fait un carton d’audience sur TF1. Au contraire, les deux matchs de foot ont connu un score moyen, ce qui prouve un certain désamour pour les Bleus.

Depuis quelques jours, les comparaisons se multiplient entre l’Equipe de France de foot et celle de rugby, après les matchs de la semaine dernière. Il faut dire que le contraste a été énorme entre le match de foot France-Israël dans un Stade de France déserté en raison du contexte politique et sécuritaire de la rencontre, et la fête magnifique du samedi soir lors du choc de rugby entre les Bleus et la Nouvelle-Zélande. L’équipe de Didier Deschamps a bien redoré son image en gagnant en Italie avec la manière dimanche, mais pour l’opinion publique, il est clair que désormais, le rugby passe devant le foot. Les audiences de TF1 le prouvent avec 7 millions de téléspectateurs devant France-Nouvelle Zélande contre 5 millions en moyenne pour les matchs de foot France-Israël et Italie-France.

⚽ Foot vs rugby : les Français ont choisi



🗣️ @joelle_dago : "Ce bashing pour le foot, je ne le comprends pas... et j'y vois une dimension raciste, de discrimination ! On n'arrête pas de lire que cette équipe nous représente de moins en moins... pourquoi ?!"#GGRMC pic.twitter.com/X81sWgsRXN — Les Grandes Gueules (@GG_RMC) November 18, 2024

Mais si les coéquipiers de Mike Maignan et de Kylian Mbappé subissent un tel désamour, c’est en partie pour des raisons de racisme selon Joëlle Dago-Serry, laquelle a mis les pieds dans le plat sur RMC en vidant son sac. « Je veux quand même rappeler que le foot est le premier sport en France. Je rappelle que le record de licences a encore été battu cette année. On peut dire ce qu’on veut, mais c’est le sport le plus populaire. Le foot, c’est deux Coupes du monde, une finale il y a deux ans. C’est une équipe qui ne gagne pas toujours beau, c’est vrai. Mais ce bashing pour un sport dans lequel on excelle en règle générale et dans lequel on a le plus de licenciés, je ne comprends pas » a d'abord expliqué Joëlle Dago-Serry avant de poursuivre son argumentaire.

Les Bleus victime de racisme en France ?

« J’y vois une dimension raciste, de discrimination. On n’arrête pas de lire que cette équipe nous représente de moins en moins, pourquoi elle nous représente de moins en moins, parce qu’il y a trop de joueurs noirs ? On me parle de Marseillaise, mais du temps de Platini, les joueurs de foot ne s’égosillaient pas non plus sur la Marseillaise. Le foot quoi qu’on en dise, c’est le premier sport en France » a livré la chroniqueuse des Grandes Gueules sur RMC. Un discours très cash de la part de l’intervenante, déçue de voir comment le foot est désormais traité par le grand public alors qu’il s’agit en effet du sport n°1 au nombre de licenciés mais également sur la moyenne des audiences sur une saison.

Si le foot n’a pas toujours tout bien fait pour plaire au grand public, un tel désamour est exagéré et cache de mauvaises raisons selon la chroniqueuse, qui espère que cela changera à l’avenir. Et malgré les frasques des joueurs entre beuveries et violences à chaque déplacement et de la fédération engluée dans des conflits d'intérêts majeurs, le rugby conserve pourtant une image immaculée auprès du grand public, ce qui a aussi le don d'étonner Joëlle Dago-Serry.