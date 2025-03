EDF ‍: Riolo dézingue encore Deschamps

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

La défaite de l’Équipe de France en Croatie (2-0) alimente encore et toujours le débat sur la qualité du jeu des Bleus. Daniel Riolo s’est montré consterné et abattu par le niveau affiché au Stade de Poljud.

Didier Deschamps quittera l’Équipe de France à l’issue de la Coupe du monde 2026, soit dans un peu moins d’un an et demi. Ce serait un euphémisme de dire que certains attendent ça avec impatience. Et vu le niveau de jeu affiché face à la Croatie pour le match aller des quarts de finale de la Ligue des nations, on peut les comprendre. En première mi-temps, les Bleus se sont faits littéralement balader, lesquels n’ont quasiment rien montré. Au retour des vestiaires, les coéquipiers de Kylian Mbappé ont un peu plus poussé, mais finalement sans succès. Forcément, cette défaite nourrit encore une fois le débat sur le niveau des Bleus. Dans l’After Foot, Daniel Riolo a de nouveau exprimé sa consternation devant la faiblesse tactique de Didier Deschamps depuis de nombreux mois.

Riolo n’en peut plus des Bleus

« Rabiot avec l’OM, il est bon. Pas de problème, il ne joue pas à ce poste-là, c’est pas grave. Guendouzi ne joue pas non plus dans ce système et il joue dans une Lazio qui ne pratique pas un football aussi sale que celui de l’Équipe de France. Tchouaméni, lui, c’est l’homme de base de Deschamps donc partons du principe qu’il jouera tout le temps. On évite de se dire qu’un 6 avec du ballon, ça pourrait changer quelque chose. Avec qui tu l’associes au milieu ? À partir du moment où Manu Koné, c’est non, alors que c’est le gars qui peut fluidifier... de toute façon, depuis l’Euro, la référence, c'est quoi ? San Siro ? C’est passé avec des corners et un coup-franc de Lucas Digne. Énorme résultat, on avait tiré les feux d’artifice. Mais le jeu n’a jamais évolué depuis l’Euro. A chaque sortie, on disait ‘on s’emm**de’. La composition de ce soir ? Je ne comprends rien. On m’a dit ‘Dembélé va jouer 10’, mais d’où il va faire ça ? », s’est agacé Daniel Riolo à propos du jeu de l’Équipe de France.

Force est de constater que malgré la qualité intrinsèque des joueurs qui composent son effectif, l’Equipe de France a largement perdu son aura de gagnant qu’elle cultivait depuis plusieurs années. La fin d’un cycle se rapproche.