EdF ‍: Didier Deschamps convoque Désiré Doué en Bleus ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Didier Deschamps a dévoilé ce jeudi la liste des 24 joueurs sélectionnés pour les matchs de l'Equipe de France contre la Croatie les 20 et 23 mars prochain en Ligue des Nations.

La surprise du chef était forcément attendue avec la présence ou non de Désiré Doué, et Didier Deschamps a tranché favorablement. En effet, malgré la présence de Marcus Thuram, longtemps incertain, l'ailier du Paris Saint-Germain fait sa grande première dans le groupe tricolore. Il s'agit de l'unique surprise dans cette liste qui comporte 24 joueurs et dans laquelle ne figurent pas Corentin Tolisso ou encore Rayan Cherki, en forme avec l'OL et qui prétendaient eux aussi à revenir ou à découvrir l'Equipe de France. Après deux rassemblements manqués fin 2024, le capitaine Kylian Mbappé, discret mercredi soir lors de la qualification du Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions, est de retour.

RDV lundi à Clairefontaine pour préparer la double confrontation face à la Croatie en quart de finale de la Ligue des Nations 🇭🇷#FiersdetreBleus pic.twitter.com/xQpySJk7wT — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 13, 2025

La liste de l’Equipe de France :

Gardiens : Mike Maignan, Lucas Chevalier, Brice Samba

Défenseurs : Jonathan Clauss, Lucas Digne, Théo Hernandez, Ibrahima Konaté, Jules Koundé, Benjamin Pavard, William Saliba, Dayot Upamecano

Milieux : Eduardo Camavinga, Matteo Guendouzi, Manu Koné, Adrien Rabiot, Aurélien Tchouaméni, Warren Zaïre-Emery

Attaquants : Bradley Barcola, Ousmane Dembélé, Désiré Doué, Randal Kolo Muani, Kylian Mbappé, Michael Olise, Marcus Thuram