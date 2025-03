La France est ingrate, Cherki va se venger

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Très peu utilisé pendant les Jeux Olympiques et jusqu’à présent snobé par Didier Deschamps en Equipe de France, Rayan Cherki pourrait s’impatienter plus vite qu’on ne le pense et définitivement choisir l’Algérie.

Rayan Cherki et l’Equipe de France, l’histoire d’amour peine à véritablement démarrer. Le meneur de jeu de l’OL a fait toutes ses classes chez les Bleus en catégorie de jeunes, mais l’appel de Didier Deschamps tarde à arriver. Malgré une saison pleine sous les couleurs lyonnaises avec 8 buts et 18 passes décisives, le natif de Lyon peine à convaincre le sélectionneur national, qui lui a préféré Bradley Barcola avant l’Euro 2022, Michael Olise il y a quelques mois et à présent Désiré Doué pour étoffer son secteur offensif.

Rayan Cherki for Lyon this season:



☑️33 games

⚽️8 goals

🅰️18 assists

📊directly involved in a goal every 83 minutes



Pure quality. 🔝 pic.twitter.com/twIYmQ3eI9 — Football Talent Scout - Jacek Kulig (@FTalentScout) March 14, 2025

Toujours appelé avec les Bleuets, le meneur de jeu de 21 ans pourrait rapidement s’impatienter, d’autant qu’il a la possibilité de dire oui à l’Algérie, qui le courtise avec insistance depuis un long moment. Et pour le site spécialisé Fennec Football, il ne serait pas étonnant de voir Rayan Cherki dire oui à l’Algérie, à force d’attendre désespérément les Bleus. « Cherki n’a pas été considéré comme un élément indispensable lors des Jeux Olympiques, Thierry Henry ne lui offrant qu’un temps de jeu très réduit. Un traitement qui peut faire réfléchir, surtout lorsque l’on compare avec l’attention que la Fédération algérienne de football (FAF) lui porte depuis plusieurs années » explique le média spécialisé, avant de conclure.

L'Algérie continue de draguer Cherki

« L’Algérie, en quête de renouveau sous l’égide de Vladimir Petkovic, lui ouvrirait grand les bras et lui offrirait un rôle central ». De quoi faire sérieusement réfléchir le milieu offensif de l’OL, titulaire indiscutable sous les ordres de Pierre Sage et qui bénéficie d’un statut similaire depuis la prise de fonctions de Paulo Fonseca. Un rôle central dans le projet lyonnais, des buts et des passes décisives à la pelle, mais il en faudra encore plus pour convaincre Didier Deschamps de l’appeler. Espérons simplement que lorsque le sélectionneur de l’Equipe de France souhaitera le convoquer pour la première fois, il ne sera pas trop tard.