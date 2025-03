France ‍: Didier Deschamps zappe Désiré Doué

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

En milieu de semaine, Didier Deschamps va annoncer la liste des joueurs retenus en équipe de France pour les deux matchs face à la Croatie. Et Désiré Doué, le jeune prodige du PSG, risque d'être oublié.

Les 20 et 23 mars prochains, les Bleus affronteront la Croatie pour le compte des quarts de finale de la Ligue des Nations, d'abord au Stadion Poljud à Split, puis au Stade de France. C'est ce jeudi que le sélectionneur national va dévoiler la liste des joueurs retenus pour ces deux rencontres. Et du côté du Paris Saint-Germain, on attend de savoir quels joueurs il faudra laisser partir pour ces deux rendez-vous. Si la présence de Bradley Barcola est acquise ou presque, des questions se posent sur Warren Zaïre-Emery et Lucas Hernandez, qui reviennent d'une blessure, mais le cas Désiré Doué risque de faire débat. Car c'est une évidence, le joueur de 19 ans a explosé depuis qu'il a rejoint le PSG en provenance de Rennes l'été dernier. A en croire Le Parisien, Doué ne sera pas convoqué pour ces deux rencontres programmées dans les semaines qui viennent.

Désiré Doué ne sera pas retenu en équipe de France

Journaliste du quotidien francilien, Harold Marchetti révèle, à 72 heures de l'annonce par Didier Deschamps, que sauf invraisemblable retournement de situation, le jeune attaquant du Paris Saint-Germain ne sera pas retenu par le sélectionneur français. « Si rien n’est acté, sa présence parmi les 23 demeure à ce jour, selon nos informations, un peu hypothétique en raison de la grande richesse dans son secteur de jeu. Par rapport aux matchs face à Israël et l’Italie en novembre 2024, Kylian Mbappé va, en effet, effectuer son retour.

Et les présences de Marcus Thuram, de Randal Kolo Muani, Ousmane Dembélé, Michaël Olise et Bradley Barcola s’imposent à l’évidence au regard de leur degré de forme actuel », précise notre confrère, qui précise que le staff de l'équipe de France a tout de même un oeil sur Désiré Doué. Il est vrai qu'avec sept buts et onze passes décisives, le natif d'Angers a déjà marqué les esprits, y compris sur la scène européenne. Mais il va donc devoir patienter encore un peu pour débarquer chez les Bleus, ce qui ne fait aucun doute à l'avenir.