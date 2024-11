EdF ‍: Daniel Riolo a trouvé le successeur de Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Aligné dans une position de faux numéro neuf dimanche soir contre l’Italie, Christopher Nkunku a livré une bonne prestation dans l’ensemble. L’attaquant de Chelsea est parti pour s’installer en Equipe de France.

Plombée par les blessures jusqu’à présent, la carrière de Christopher Nkunku en Equipe de France est peut-être lancée. Depuis deux rassemblements, le milieu offensif de Chelsea est présent et évolue à un niveau intéressants. Certes, le joueur formé au PSG n’est pas encore redevenu le joueur exceptionnel qu'il était lorsqu’il était l’un des meilleurs buteurs européens avec Leipzig. Mais son style de jeu très technique est quasiment unique en Equipe de France et encore plus depuis le départ à la retraite d’Antoine Griezmann.

Dans l’After Foot sur RMC après le succès de l’Equipe de France en terres italiennes, Daniel Riolo a justement souligné la performance de Christopher Nkunku, un joueur qu’il souhaite voir désormais comme un titulaire chez les Bleus. Car au contraire de Thuram, Kolo Muani, Coman, Dembélé ou même Mbappé, des joueurs très rapides et véloces dans le un contre un, Nkunku apporte quelque chose de différent avec un grain technique au-dessus de la moyenne et une qualité de passe intéressante.

Daniel Riolo veut voir Nkunku s'installer en Bleus

« J’ai quand même envie de mettre en avant quelques individualités. Christopher Nkunku, c’est typiquement le genre de joueur que j’aime en règle générale. C’est le genre de joueur qui manque aux Bleus, que l’on critique beaucoup sur le manque de technique. Mine de rien, Lucas Digne aussi. Ce n’est pas un mec médiatique, mais il a un sacré pied gauche. Il est bon sur coup-franc, on l’avait déjà vu. Les coups de pied arrêtés, quand c’est bien tiré, c’est une arme supplémentaire. Nkunku et Digne, j’aime leurs pieds, j’aime leur technique, ça m’intéresse de les mettre en avant » a souligné Daniel Riolo, lequel a apprécié la prestation de Christopher Nkunku mais également celle de Lucas Digne contre l’Italie. Deux joueurs qui apportent une réelle plus-value aux Bleus sur le plan technique, et cela ne fait pas de mal bien au contraire.