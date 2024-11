EdF ‍: Bruno Genesio chez les Bleus, l'idée choc

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Jeudi soir, l'Equipe de France a réalisé une nouvelle prestation décevante sur le plan offensif. Jérôme Rothen est à bout et il réclame le départ de Didier Deschamps. Le consultant de RMC a donné les noms de plusieurs remplaçants potentiels.

L'ère Didier Deschamps touche t-elle à sa fin ? Intouchable pendant plusieurs années, le sélectionneur de l'Equipe de France est très contesté en ce moment. Il paie sa mauvaise gestion de Kylian Mbappé et d'Antoine Griezmann mais surtout les performances décevantes des Bleus. Rares sont les bons matchs de l'Equipe de France en 2024. Dernier exemple flagrant jeudi soir puisque la France n'a pas su battre Israël au Stade de France. Un match nul 0-0 au cours duquel le jeu collectif français a été aussi ennuyeux qu'inefficace.

Rothen propose Génésio pour les Bleus

Ces difficultés donnent raison aux opposants de Didier Deschamps, lesquels plaident depuis 2022 pour un changement de sélectionneur. Le nom de Zinédine Zidane revient souvent dans leurs commentaires, comme c'est le cas de Jérôme Rothen. Néanmoins, le consultant de RMC a proposé un entraîneur inattendu pour l'Equipe de France : Bruno Genesio. Selon lui, l'entraîneur du LOSC aurait les qualités pour renouveler en profondeur le jeu des Bleus.

🇫🇷 @rothenjerome : "Comment le président de la FFF ne peut pas se rendre compte que l'équipe et le sélectionneur ennuient tout le monde ? Zaïre Emery meneur de jeu pendant 70 minutes les gars, non mais franchement !" #RMCLive pic.twitter.com/NNgwtwSsZj — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 15, 2024

« Dernièrement, on parlait de Bruno Genesio, de Thierry Henry. Tu vois, tu mets Thierry Henry, Bruno Genesio et Zinédine Zidane sur le banc à la place de Didier Deschamps. Déjà là où on a la garantie que ce sera mieux, c’est que les gens vont découvrir une politique différente alors que Didier on sait ce qu’il veut, ce qu’il recherche. Il nous l’a dit : « Vous pensez ce que vous voulez, j’ai des idées et ça ne changera pas ». Et, sur le match d’hier, c’est le message qu’il nous envoie. C’est ça qui est problématique. Comment le président Philippe Diallo ne peut pas se rendre compte que l’équipe, elle emmerde tout le monde ? Et que le sélectionneur il emmerde tout le monde ? », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. Originale il y a peu, l'option Génésio se révèle très séduisante avec les bons résultats du LOSC cette saison en Ligue des champions.