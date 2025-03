Griezmann et la France, Pierre Ménès brise ce fantasme

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Antoine Griezmann a annoncé il y a près d’un an sa retraite internationale. Mais chez certains supporters de l’équipe de France, on rêve toujours d’un retour du meneur de jeu de 34 ans avant la Coupe du monde 2026.

Légende vivante des Bleus, Antoine Griezmann n’a pas été célébré par le Stade de France dimanche avant le match de Ligue des Nations face à la Croatie, au contraire d’Olivier Giroud. Au même titre que le buteur de Los Angeles, le milieu offensif de l’Atlético de Madrid a pourtant annoncé lui aussi sa retraite internationale après l’Euro 2024. Et si un retour de « Grizou » était dans les tuyaux, ce qui expliquerait l’absence d’hommage à son égard pour le moment ? La question a été posée à Pierre Ménès sur YouTube. Mais pour l’ancien journaliste vedette de Canal+, ce scénario a très peu de chances de voir le jour d’autant que la forme physique de Griezmann ne laisse pas vraiment penser qu’un retour en équipe de France serait positif.

Pierre Ménès ne croit pas à un retour de Griezmann

Olise est « hors-normes », la France oublie Griezmann https://t.co/A2cM8rgTL3 — Foot01.com (@Foot01_com) March 25, 2025

« On en est tous aux supputations avec Griezmann et c’est sa faute, c’est lui qui le veut bien, c’est lui qui n’a pas donné de cause à son arrêt. Il a dit stop avec son message bien propre, bien poli, mais on ne sait pas. Toutes les supputations sont possibles. Est-ce qu’il n’a pas aimé la façon dont Deschamps l’a traité à l’Euro ? Est-ce qu’il n’a pas aimé que Mbappé lui soit préféré pour le brassard ? Est-ce qu’il voit qu’il est moins bien physiquement avec l’Atlético ? Il laisse planer le doute volontairement. Je pense personnellement que s’il voulait un hommage, il le voulait seul et ne pas le partager, même avec Giroud, avec qui il s’entend très bien. Je pense qu’il y a beaucoup d’égo dans tout ça, ça fait un an qu’il a arrêté l’Equipe de France, il faut passer à autre chose » a analysé le journaliste sur sa chaîne YouTube, estimant que la fin de l’histoire était bien actée entre la France et Griezmann et qu’un retour est donc quasiment impossible. Reste que, tant qu’un hommage officiel ne sera pas rendu à celui qui compte 137 sélections avec les Bleus, l’espoir perdurera chez ses plus grands fans.