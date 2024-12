EdF ‍: Daniel Riolo demande des comptes à Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

L'Equipe a lâché une petite bombe en affirmant que la retraite internationale de Griezmann aurait été influencée par le sermon de Maignan lors de France-Italie. Le gaucher de 33 ans a démenti sur X mais Daniel Riolo n'est pas vraiment convaincu.

Trois mois après avoir dit adieu à l'Equipe de France à la surprise générale, Antoine Griezmann a laissé une plaie ouverte qui ne cicatrise pas. Les supporters des Bleus sont nostalgiques et les journalistes sont pensifs. Comment un joueur aussi attaché à la sélection a t-il pu annoncer sa retraite internationale fin septembre avant un rassemblement en Ligue des Nations ? Les raisons qui ont poussé Griezmann à prendre cette terrible décision demeurent obscures. L'Equipe a toutefois livré un début d'explication. Le quotidien sportif prétend que le joueur de l'Atlético de Madrid a mal pris le discours musclé de Maignan dans le vestiaire après France-Italie. Le gardien avait fustigé « les comportements de starlettes » de certains coéquipiers lors de cette cuisante défaite.

Une retraite sans explications, Riolo s'énerve

Griezmann aurait alors pris personnellement ces mots, l’équivalent « d’une balle dans la tête » pour un membre du staff. Le joueur de l'Atlético n'a pas apprécié la teneur de l'article, réagissant rapidement sur ses réseaux sociaux par un laconique « faux ». Cela ne donne pas plus de renseignements sur les évènements de septembre. De quoi gêner Daniel Riolo. Sur X, le polémiste de RMC a sommé Antoine Griezmann de livrer enfin sa version des faits.

On est tous prêt à te croire … mais ça serait bien de donner une explication. Quand on est une légende des Bleus, on part pas comme ça sans rien dire … — Daniel Riolo (@DanielRiolo) December 21, 2024

« On est tous prêt à te croire... mais ça serait bien de donner une explication. Quand on est une légende des Bleus, on part pas comme ça sans rien dire... », a t-il lâché sur le réseau social. A voir comment réagira le métronome de l'Atlético Madrid. Vu son lien avec le public français depuis 10 ans, difficile de l'imaginer en rester là que ce soit médiatiquement ou sur le terrain avec un hypothétique retour dans le futur.