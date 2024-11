EdF ‍: Cherki volé à la France, l’Italie fait le forcing

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

De plus en plus indispensable avec l’Equipe de France Espoirs, Rayan Cherki n’a pas encore fait de choix définitif sur sa future sélection nationale. Le milieu offensif de l’OL doit trancher entre la France, l’Algérie et l’Italie.

Quelles seront les couleurs défendues par Rayan Cherki en sélection nationale ? La question est toujours sans réponse car si pour l’instant, le milieu offensif de l’OL joue avec l’Equipe de France, rien ne dit que ce sera encore le cas lorsque le joueur de 21 ans n’aura plus l’âge de jouer avec les Espoirs. RMC le confirme, deux fédérations sont actuellement au travail pour tenter de convaincre Rayan Cherki. L’Algérie bien sûr, qui discute avec le Lyonnais depuis de longs mois pour obtenir son « oui », mais également l’Italie. Rayan Cherki peut jouer sous le maillot des Azzurri s’il le souhaite car l’un de ses grands pères était originaire des Pouilles, ce dont souhaite profiter la fédération italienne de football pour récupérer un talent brut du football français.

L'Italie insiste pour récupérer Rayan Cherki

OL : Liverpool amoureux de Cherki, l'offre va tomber https://t.co/OqLoLAGAYl — Foot01.com (@Foot01_com) November 20, 2024

Après le match amical entre les Espoirs italiens et français la semaine dernière, la fédération italienne a d’ailleurs intensifié les contacts pour tenter de convaincre Rayan Cherki, selon la radio. Une situation qui provoque une certaine tension à la Fédération française de Football, car les Bleus veulent toujours sécuriser Rayan Cherki à long terme. Même s’il n’a jamais été appelé par Didier Deschamps pour évoluer avec les A, le meneur de jeu de l’Olympique Lyonnais est considéré à la FFF comme un joueur à très fort potentiel. Le staff de Didier Deschamps a d’ailleurs un oeil attentif à sa progression et espère que le gaucher fera le choix du maillot bleu blanc rouge pour la suite de sa carrière. Comme en club, où il est notamment suivi par Liverpool, Rayan Cherki est en tout cas extrêmement convoité et aura l’embarras du choix pour son avenir en sélection.