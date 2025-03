Olise est « ‍hors-normes ‍», la France oublie Griezmann

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Michael Olise a livré un match éblouissant en tant que meneur de jeu de l’équipe de France, dimanche soir face à la Croatie. Une prestation qui laisse penser qu’il peut devenir le successeur d’Antoine Griezmann.

Orphelin d’Antoine Griezmann depuis la retraite internationale du meilleur passeur de l’équipe de France, Didier Deschamps a peut-être trouvé la formule gagnante, dimanche soir face à la Croatie pour vivre sans le meneur de jeu des Colchoneros. En positionnant Michael Olise en numéro dix juste derrière Kylian Mbappé, le sélectionneur des Bleus a eu l’idée du siècle. Son choix a en tout cas été payant, le milieu offensif du Bayern Munich ayant livré une prestation XXL avec un but splendide sur coup-franc et une passe décisive pleine de justesse technique pour Ousmane Dembélé. La France est déjà conquise par Michael Olise et ce n’est pas Yvan Le Mée qui va dire le contraire.

⚡️ Un éclair de génie pour sonner la révolte et relancer les Bleus !



Michael Olise inscrit son tout 𝒑𝒓𝒆𝒎𝒊𝒆𝒓 𝒃𝒖𝒕 𝒆𝒏 𝑩𝒍𝒆𝒖… et quel bijou ! 🎯🤩#FiersdetreBleus pic.twitter.com/rZz3JsGORF — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) March 25, 2025

Sur le plateau de l’Equipe du Soir, l’agent de joueurs et consultant s’est enflammé pour celui qui coche assurément toutes les cases pour devenir à terme le digne héritier de « Grizou » chez les Bleus… et dans le coeur des Français. « Deschamps cherchait le lien que Griezmann lui apportait, il ne l’avait plus et avec Olise, il l’a trouvé contre la Croatie. De toute façon, personne dans le monde ne comprend pourquoi on n’aligne pas plus de joueurs offensifs en équipe de France au vu des talents que l’on possède. Olise, ce n’est pas encore Griezmann, il n’a pas son expérience. Mais c’est un joueur hors-normes » a d'abord expliqué Yvan Le Mée avant de poursuivre au sujet du joueur du Bayern Munich.

Michael Olise fait déjà l'unanimité

« C’est un phénomène selon moi et il est titulaire au Bayern Munich. Pourquoi s’en priver aujourd’hui ? Pourquoi jouer seulement avec trois joueurs offensifs systématiquement ? Pour moi, le raisonnement, c’est de prendre tes meilleurs joueurs et de trouver un équilibre. Si tu regardes le match de la Croatie, Dembélé, Olise et Mbappé sont insortables. Le débat est sur Barcola. Si tu enlèves Barcola, tu mets qui ? Un troisième six ? Rabiot à gauche ? Moi, je préfère avoir quatre joueurs offensifs et deux vrais 6 derrière eux comme Tchouaméni et Koné » s’est enthousiasmé le chroniqueur de la Chaîne L’Equipe, convaincu que les Bleus tiennent peut-être leur numéro dix pour les prochaines années avec Michael Olise. Il ne fait en tout cas presque aucun doute que l’on reverra l’ancien joueur de Crystal Palace dans cette position en équipe de France, et peut-être dès le mois de juin contre l’Espagne en demi-finale de Ligue des Nations.