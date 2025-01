Ce buteur cartonne, l'OL l'envoie en Arabie Saoudite

Auteur d’un excellent début de saison avec la réserve de l’OL (10 buts en 12 matchs), Sekou Lega va quitter Lyon pour rejoindre l’Arabie Saoudite.

Il y a des transferts que personne n’a vu venir et celui-ci en fait partie. Formé à l’OL et auteur d’un très bon début de saison avec la réserve des Gones, l’attaquant Sekou Lega va quitter la capitale des Gaules avant la fin du mercato hivernal. La destination de cet attaquant d’1m92 va surprendre car, alors que l’on aurait pu imaginer que des clubs de Ligue 2 ou de bas de classement de Ligue 1 s’intéressent à lui, c’est finalement en Arabie Saoudite que le natif de Paris va poursuivre sa carrière. En effet, Fabrizio Romano révèle ce jeudi un accord total entre l’OL et le club saoudien d’Al Riyadh pour le prêt gratuit avec une option d’achat dont le montant n’a pas filtré de Sekou Lega.

🚨 Excl: Al Riyadh FC closing in on deal to sign Sekou Lega from Olympique Lyon on free loan transfer with option to buy.



OL would also have 25% sell-on clause included in the deal. pic.twitter.com/SmWpvcDUMA