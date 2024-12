PSG, Juve, MU, on sait pourquoi Zidane a dit non ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Voilà plus de 1300 jours que Zinedine Zidane n'est plus entraineur de football. Une mise à l'écart qui est enfin expliquée en Espagne.

Légende du football français, Zinedine Zidane possède un palmarès inédit avec une Coupe du monde, un Euro et un Ballon d’Or. Sur le banc de touche, « Zizou » était parti pour frapper très fort également avec une première expérience en plusieurs temps du côté du Real Madrid et notamment trois succès en Ligue des Champions. Rien que ça. Mais depuis la fin de son dernier passage, c’était le 27 mai 2021, le Tricolore n’a pas trouvé de nouveau projet. Comme il l’avait récemment confié, il se sent bien à profiter pleinement de sa vie de famille et attend le bon projet pour se relancer, si toutes les conditions sont réunies. Annoncé au PSG ou à Manchester United, Zidane a aussi été courtisé par l’un de ses anciens clubs, la Juventus Turin.

Zidane, c'est le Real ou la France

A l’approche des fêtes de fin d’année, Marca fait le point sur sa situation et arrive même à 1306 jours sans voir Zidane sur un banc de touche. Une incongruité que le journal espagnol explique facilement. Zizou n’a pas besoin d’un banc de touche pour vivre, même si l’adrénaline du terrain lui manque forcément. Seuls deux projets le font vibrer : l’équipe de France et le Real Madrid. A priori, ce ne seront que les deux possibilités capables de le tirer de sa paisible retraite dorée. Toujours domicilié à Madrid, il passe régulièrement à Marseille, ou plutôt Aix-en-Provence pour profiter de sa famille, et à Paris pour le business.

Mais alors que 2025 pointe le bout de son nez, l’avenir de Zidane intéresse en tout cas la presse espagnole, qui le voit bien prendre un jour la suite de Carlo Ancelotti si la situation le permettait. Et sinon, le champion du monde 1998 pense forcément au grand défi de sa vie d’entraîneur, à savoir diriger l’équipe de France en 2026, quand Didier Deschamps aura passé la main. En attendant, Zidane vit sereinement, sans réellement se soucier de tous les liens qu’on peut lui prêter. Il laisse même courir, surtout qu’en dehors du Real ou des Bleus, il faudrait un projet incroyablement séduisent pour le sortir de sa situation actuelle.