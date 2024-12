Zidane écarté par la France, terrible confidence

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Cité pour prendre la succession de Didier Deschamps quand il sera le temps pour lui de quitter l'équipe de France, Zinedine Zidane est apparemment loin de faire l'unanimité.

En décembre 2022, alors que l'équipe de France vient d'échouer aux portes de leur troisième étoile, les rumeurs sur un possible départ de Didier Deschamps émergent. Pour beaucoup, le sélectionneur des Bleus a fait son temps. C'est alors certain : il doit être remplacé par Zinedine Zidane. Toutefois, Noël Le Graët en décide autrement et offre une prolongation de contrat à DD jusqu'en 2026 sans même consulter le comité exécutif de la FFF. Le numéro 1 du football français y va même de ses propos polémiques sur le fait que si Zidane appelait, il ne répondrait pas. Deux ans plus tard, beaucoup n'ont pas encore digéré et les récentes prestations de l'équipe de France les poussent à se demander, encore, s'il n'est pas temps pour Deschamps de laisser définitivement sa place à Zizou. Toutefois, la légende du football français serait encore loin de faire l'unanimité.

« Il y a des gens qui ne veulent pas de lui »

« On ne peut pas imaginer la suite tout en respectant celui qui est en place. Qui ne veut pas de Zinedine Zidane ? Tu sais très bien Daniel (Riolo). Le Graët ne voulait pas, donc il n'y a pas 'personne'. En ce qui me concerne, ce n'est pas le moment de parler. Oui, il y a des gens qui ne veulent pas de lui. On a le temps d'échanger, ne me tirez pas les vers du nez aujourd'hui », explique Jamel Sandjak, président de la Ligue Paris Île-de-France, sur RMC, qui ne veut pas particulièrement se prononcer sur le sujet malgré l'insistance de Daniel Riolo.

Sans poste depuis 2021, Zinedine Zidane attend toujours de trouver le challenge qui lui correspond. Désireux de devenir un jour sélectionneur de l'équipe de France, sa route est bouchée jusqu'au départ de Didier Deschamps. Le temps pour lui de faire une troisième courte pige au Real Madrid ?