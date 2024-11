LdN ‍: Les Bleus affronteront la Croatie en quarts

Dans : Equipe de France.

Par Eric Bethsy

Première de son groupe après la victoire en Italie (1-3) dimanche, l’équipe de France connaît son adversaire en quarts de finale de la Ligue des Nations. Le tirage au sort a été effectué ce vendredi et les Bleus affronteront la Croatie. La double confrontation se jouera les 20 et 23 mars, avec le match retour dans l’Hexagone. A noter que la sélection tricolore, en cas de qualification pour les demi-finales, croiserait le vainqueur entre les Pays-Bas et l'Espagne.

Les quarts de finale de la Ligue des Nations :

Pays-Bas - Espagne

Croatie - France

Danemark - Portugal

Italie - Allemagne