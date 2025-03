France 2018 passe de la Russie aux USA, Pogba a le smile

Dans : Equipe de France.

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a récemment changé de cycle avec la retraite internationale de certains champions du monde 2018. C'est le cas de Hugo Lloris, Olivier Giroud ou encore Antoine Griezmann.

Didier Deschamps terminera son mandat à la tête de l'équipe de France passée la Coupe du monde 2026. Le sélectionneur des Bleus a connu pas mal de succès avec la formation tricolore. Le titre au Mondial 2018 restera gravé à tout jamais comme l'un des plus grands exploits de l'histoire de l'équipe de France. En Russie, DD pouvait compter sur certains joueurs cadres très précieux, comme Hugo Lloris ou encore Olivier Giroud. Récemment, ces deux joueurs ont pris leur retraite internationale et ont quitté le continent européen pour poursuivre leur carrière en MLS du côté de Los Angeles. Une destination que pourrait bien rejoindre dans le futur un certain Paul Pogba, actuellement sans club.

Pogba ne voulait pas manquer ça

Le futur de Paul Pogba est sur pas mal de lèvres depuis que sa sanction pour dopage s'est terminée. Le milieu de terrain peut signer où il veut et les Etats-Unis sont chauds à l'idée de le faire signer. Ces dernières heures, l'ancien de la Juve était présent à Los Angeles pour saluer Olivier Giroud et Hugo Lloris lors de la rencontre face à Austin. Une vidéo virale ces dernières heures sur X montre Paul Pogba faire la surprise de saluer un Giroud très étonné de le voir présent aux US. Par la suite, la Pioche est allée saluer Lloris au bord du terrain pour une vidéo tout aussi virale. Pour pas mal d'internautes, la présence de Pogba à Los Angeles n'est pas étonnante puisqu'il pourrait signer pour une équipe de MLS prochainement. Pour le moment, le suspense rester entier mais revoir les trois champions du monde évoluer ensemble pourrait susciter un intérêt certain de la part des fans de l'équipe de France.