EdF ‍: Mbappé mauvais capitaine, du racisme déguisé ‍?

Par Hadrien Rivayrand

L'équipe de France a deux matchs à disputer face à la Croatie en quarts de finale de la Ligue des Nations. Kylian Mbappé, de retour dans le groupe tricolore, veut marquer les esprits.

L'équipe de France est de nouveau réunie à Clairefontaine pour préparer deux rencontres de Ligue des Nations face à la Croatie. Les joueurs de Didier Deschamps comptent remporter la compétition et ne s'en cachent pas. Kylian Mbappé est de retour dans le groupe des Bleus et ne veut pas faire de la figuration. Didier Deschamps lui fait confiance et ne souhaite pas lui retirer le capitanat. D'ailleurs, Mbappé a apparemment du mal à comprendre les critiques quant au fait qu'il soit capitaine depuis la retraite internationale d'Hugo Lloris. Si le joueur du Real Madrid ne veut pas trop en dire sur le sujet, il ne cache pas qu'il a tout de même une petite idée sur les motifs de ces critiques, mais que dans l'intérêt de tout le monde, il ne faut pas trop en parler.

Mbappé a son idée sur le capitanat...

Dans une très longue interview accordée au quotidien Le Parisien, l'ancien du PSG n'a en effet pas fait dans la langue de bois sur le sujet : « Si je suis fait pour porter le brassard ? Je suis le seul à qui on pose cette question, à qui on demande s’il est fait pour ça. Le brassard, on me l’a donné, je le prends et j’essaie de l’assumer du mieux possible. Mais je ne comprends pas pourquoi, alors que ça fait huit ans que je suis en équipe de France et que le capitaine n’a jamais fait débat, ça devient un sujet. Quand Hugo (Lloris) n’était pas là, personne ne parlait des vice-capitaines. Mais même ça aujourd’hui ça fait débat. Alors, on va peut-être me prendre pour un idiot, mais franchement, je ne comprends pas. J’aimerais que quelqu’un de plus intelligent que moi m’explique. J’ai parfois des idées qui me viennent, mais ce genre de réflexion, il vaut mieux les garder pour soi. J’ai mon avis et je le garde pour moi, parce que je sais qu’il y a des gens qui ne sont pas confrontés à ce genre de choses et ne comprendront pas. Mais j’ai une idée du pourquoi, du comment ».

Voilà qui est clair même si chacun aura son avis sur le sujet. En tout cas, Antoine Griezmann, frustré de ne pas avoir hérité du rôle de capitaine, a lui pris sa retraite internationale. Un grand regret pour beaucoup de joueurs et fans de l'équipe de France, mais Kylian Mbappé n'est pas responsable de cette situation, ce dernier avouant même être voisin de l'attaquant de l'Atlético de Madrid, et avoir été plusieurs fois invité par Griezmann pour des barbecues.