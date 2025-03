France ‍: Zidane est attendu d'urgence

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

S’il a toujours envie de regarder les matchs de l’Équipe de France, Christophe Dugarry n’en est pas moins lassé de voir le jeu proposé par Didier Deschamps. Le champion du monde 98, devenu consultant, attend avec impatience l’arrivée de Zinedine Zidane.

Près de 5 millions de Français étaient devant leur poste de télévision ce jeudi 20 mars pour regarder la confrontation entre la Croatie et l’Équipe de France. Presque autant de personnes ont été agacées par la prestation de leur équipe nationale. Le jeu sous Didier Deschamps n’a jamais été spectaculaire, mais au moins, les Bleus gagnaient. Aujourd’hui, cela ne vaut plus vraiment, car les résultats sont de moins en moins bons et le spectacle proposé toujours aussi décevant. Parmi les téléspectateurs, on retrouvait notamment Christophe Dugarry. Le champion du monde 98 a fait part de sa lassitude devant les matchs de la France. A tel point qu’il s’est montré impatient de voir quelqu’un d’autre prendre la place de DD. Zinedine Zidane, par exemple.

« J’ai rapidement envie d’éteindre ma télé »

« Une composition plus offensive ? Ça n’arrivera jamais. Il ne faut pas croire au Père Noël. C’est terminé. C’est aussi pour ça que certaines personnes veulent voir un sélectionneur un peu plus offensif. On pense tous que ce sera Zizou. Rabiot est capable de faire des passes décisives, de marquer des buts, c’est bien, mais on a besoin de joueurs un peu plus créatifs, offensifs. Quand on entraine le Real Madrid, on a deux obligations : gagner des matches/compétitions, et créer du spectacle. Zizou a été élevé un peu à cette sauce-là, que ce soit en tant que joueur, ou en tant qu’entraineur. On espère que ça arrivera dans deux ans. Il faut prendre son mal en patience. Ça n’a pas empêché Didier Deschamps d’avoir des résultats. Il est formaté comme ça, il est né comme ça, dans son sang coule ce défi physique qui est important, cet équilibre du milieu de terrain », a lancé l’ancien coéquipier de Deschamps et Zidane en Équipe de France. Reste à savoir si, en 2026, à l’issue de la Coupe du monde, Zizou deviendra le nouveau sélectionneur des Bleus. En attendant, patience.