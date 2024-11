La France meilleure sans Mbappé, Deschamps se fâche

Dans : Equipe de France.

Par Claude Dautel

L'équipe de France, privée de son capitaine, a remporté une probante victoire dimanche soir à Milan contre l'Italie. Certaines remarques sur l'absence de Kylian Mbappé ont irrité Didier Deschamps.

Présent lors de la déroute des Bleus contre la Squadra Azzurra au Parc des Princes en septembre, c'est devant sa télévision que l'attaquant français du Real Madrid a suivi l'exploit de ses coéquipiers à San Siro. Via les réseaux sociaux, Kylian Mbappé a adressé un message aux Bleus avant la rencontre. Cependant, on ne sait pas si le capitaine tricolore a entendu les propos de Mike Maignan sur TF1, et surtout ce qu'il en pense. Car le gardien de but de l'équipe de France, qui avait haussé le ton dans le vestiaire lors de la défaite contre l'Italie en pointant le manque d'implication de certains, en a remis une couche, bien évidemment sans citer Kylian Mbappé : « Quand on fait les efforts les uns pour les autres, on peut faire de grandes choses, ce genre de performance, c'est digne de l’équipe de France. »

Le cas Mbappé fait toujours parler

Forcément, Didier Deschamps a été interrogé sur cette sortie de son gardien de but, auteur d'un arrêt décisif à l'ultime seconde. Et le sélectionneur national s'est une nouvelle fois fâché, estimant que Kylian Mbappé ne pouvait pas être accusé de tout et n'importe quoi. « Les propos de Mike ? C’est votre interprétation. Je sais qu’il y a des gens négatifs et tordus dans la vie. Vous en ferez des débats. Mike parle avec son cœur. N’allez pas interpréter. Lui, il parle par rapport aux joueurs présents. Kylian, laissez-le tranquille. C’est compliqué pour lui. Je suis convaincu qu’il retrouvera la pleine possession de ses moyens », a riposté Didier Deschamps, convaincu que l'ancien joueur du Paris Saint-Germain reviendra très vite à son meilleur niveau avec l'équipe de France. Sur les réseaux sociaux, le coach des Bleus ne fait pas l'unanimité concernant son analyse du cas Kylian Mbappé.

« Le PSG joue mieux sans Mbappé, le Real jouait mieux sans Mbappé, la France joue mieux sans Mbappé. Il ne faut surtout pas le dire, car il va mal et en plus c’est sûrement une coïncidence », lance, sans pitié et avec une certaine mauvaise foi, Kyono GF. Car contre Israël, l'attaquant du Real Madrid n'était pas là et on ne peut pas dire que la France a été flamboyante ce soir-là. Il n'empêche, de nombreux messages, et pas que de supporters du PSG vont dans le même sens et s'en prennent à Kylian Mbappé. Ce dernier retrouvera les Bleus en 2025, il aura alors l'occasion de répondre à toutes ces critiques.