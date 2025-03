Kylian Mbappé invite Zidane en Equipe de France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Invité du journal de TF1 ce mardi soir, Kylian Mbappé a évoqué pour la première fois la succession de Didier Deschamps en Equipe de France. Sans surprise, le nom de Zinedine Zidane a été évoqué.

C’était la surprise du jour. Kylian Mbappé a donné sans que personne ne l’ait vu venir une interview au journal de TF1 ce mardi pour son grand retour en Equipe de France, lui qui avait été absent en octobre et en novembre. Motivé comme jamais à l’idée de revêtir de nouveau le maillot tricolore, l’avant-centre du Real Madrid, confirmé en tant que capitaine par Didier Deschamps, a confirmé qu’il n’y avait pas le moindre problème avec son sélectionneur ni avec les Bleus en règle générale. Aux commandes pour cet interview, le journaliste Gilles Bouleau a sans surprise évoqué avec Kylian Mbappé la succession de « DD », lequel a officialisé son départ après la Coupe du monde 2026. Le nom de Zinedine Zidane a logiquement été évoqué et sans manquer de respect au staff en place, Kylian Mbappé a confirmé qu’il adorerait évoluer sous les ordres de ce qu’il considère publiquement comme son idole.

« Inquiet de l’arrêt de Deschamps ? Non, car comme il le dit toujours, l’Equipe de France est au-dessus de tout. Perdre quelqu’un comme Didier Deschamps, c’est une grosse perte au vu des titres gagnés avec nous. Il a su remettre les Bleus sur le devant de la scène, c’est tout à son honneur. Il a envie de finir sur la meilleure note possible en 2026. On va essayer d’aller chercher cette Coupe du monde pour lui aussi. Tout le monde sait qu’il y a un nom qui circule, mais ce n’est pas de mon ressort. Zidane était mon idole, celui de beaucoup d’enfants en France » a d'abord lancé le capitaine de l'Equipe de France, avant de conclure.

Kylian Mbappé attend son « idole » Zidane

« Il a marqué l’histoire de l’Equipe de France à jamais, il restera dans les coeurs à jamais. L’avoir en tant que sélectionneur ? Ce n’est pas moi qui décide. J’essaie de ne pas en parler car ce n’est pas mon rôle, on a un sélectionneur en place, il faut avoir du respect. Mon amour pour Zidane n’est plus à prouver. S’il vient, ce sera avec grand plaisir. Je serais extrêmement heureux » a livré Kylian Mbappé, qui a par ailleurs confirmé que son objectif absolu pour les mois à venir était de remporter une seconde Coupe du monde avec les Bleus en 2026, avant de se projeter sur la suite et sur la potentielle aventure en commun avec Zinedine Zidane, l’immense favori à la succession de Didier Deschamps.