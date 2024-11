Le Maroc chipe une immense pépite à la France

Dans : Equipe de France.

Par Corentin Facy

Révélation de ce début de saison à Lille, Ayyoub Bouaddi défend les couleurs de l’Equipe de France avec les Espoirs. Mais le natif de Senlis pourrait faire le choix du Maroc en ce qui concerne sa carrière internationale.

Joueur important de la rotation au LOSC malgré son jeune âge, Ayyoub Bouaddi (17 ans) a fêté ses deux premières sélections avec l’Equipe de France Espoirs en ce mois de novembre. Le milieu de terrain a tout d’un futur grand, lui qui a notamment brillé contre le Real Madrid le mois dernier. Bruno Genesio apprécie beaucoup son profil, et il n’est pas le seul. En effet, Bouaddi fait l’objet d’une grosse bataille entre la France et le Maroc concernant le choix de sa sélection nationale. Et selon les informations du média spécialisé Hesport, ce sont les Lions de l’Atlas qui tiennent la corde pour rafler la mise.

Le joueur du LOSC, qui portait le n°21 avec les Espoirs tricolores la semaine dernière, « serait sur le point de rejoindre la sélection marocaine ». Un coup dur pour la Fédération française de Football, qui comptait sécuriser ce joueur à très fort potentiel mais qui est sur le point de le voir filer au Maroc. La pépite du LOSC a obtenu sa carte nationale marocaine et attend son passeport afin de finaliser ce changement de nationalité sportive. Même si la concurrence est colossale en Equipe de France au milieu de terrain, la FFF regrettera ce choix d’Ayyoub Bouaddi, en espérant ne pas trop s'en mordre les doigts dans les années à venir.