EdF ‍: Griezmann de retour, c'est une urgence nationale ‍!

Dans : Equipe de France.

Par Mehdi Lunay

Jeudi prochain, Didier Deschamps donnera sa liste pour le quart de finale de Ligue des Nations contre la Croatie. Fraîchement retraité, Antoine Griezmann n'en sera pas. Une aberration pour Jérôme Rothen qui estime que les Bleus ont besoin de leur leader technique.

Après les difficultés de l'année 2024, l'Equipe de France va bientôt disputer ses deux premiers matchs de 2025 contre la Croatie. Une double confrontation en quart de finale de la Ligue des Nations qui sera scrutée de près. Le capitaine Kylian Mbappé fera son retour et Didier Deschamps va tenter de bâtir un solide collectif autour de lui avec le Mondial 2026 à l'horizon. Une chose ne changera pas par rapport à la fin d'année précédente, Antoine Griezmann manquera à l'appel. Retraité des Bleus depuis octobre dernier, Grizou restera à Madrid pendant la trêve internationale.

Rothen réclame Griezmann en Equipe de France

C'est bien dommage tant le maître à jouer de l'Atlético est en forme. Cette saison, il en est à 16 buts et 7 passes décisives toutes compétitions confondues. De quoi aider son équipe à concurrencer le Real et le Barça pour le titre en Espagne. Un bilan impressionnant qui ne laisse pas insensible Jérôme Rothen. Dans son émission sur RMC, il a interpellé Didier Deschamps ainsi que les acteurs les plus influents du football français. Ils doivent s'unir pour convaincre Antoine Griezmann de renoncer à sa retraite internationale.

🇫🇷🗣️ @RothenJerome : "Il faut en faire une cause nationale. Antoine Griezmann doit revenir en Equipe de France."



▶ https://t.co/RB38jwmVgQ pic.twitter.com/L2ZUsNNIjZ — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) March 4, 2025

« Il faut en faire une cause nationale pour qu’il revienne. D’une part, il n’a que 33 ans même s’il enchaîne les années et qu’il a commencé jeune. Je le vois encore au niveau à l’Atlético et il va encore montrer des choses intéressantes à un poste qui lui correspond. En plus, on n’a pas de joueurs comme lui qui sont des relais entre le milieu et l’attaque. Zaire-Emery a joué relais contre Israël. Antoine Griezmann il n’a plus sa place ?! Cela montrerait que Deschamps a compris les critiques et le fait jouer à son poste préférentiel. […] Avec lui, on est plus capable de gagner la coupe du monde que sans lui », a t-il lâché dans Rothen s'enflamme. Un scénario à la Zidane 2005 qui semble plus complexe à reproduire. Il y a 20 ans, le réservoir n'était pas aussi important que maintenant. Deschamps a déjà plusieurs solutions tactiques et humaines pour compenser l'absence de son ancien protégé.