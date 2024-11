Kylian Mbappé en dépression, le Dr Deschamps s'inquiète

Dans : Equipe de France.

Par Adrien Guyot

Jeudi soir, dans le cadre de la Ligue des Nations, l'Équipe de France n’a pu faire mieux qu’un triste match nul face à Israël. Un score qui ne fait que relancer les débats sur l’absence de Kylian Mbappé.

C’est une information qui n’a pas échappé aux fans de football ces derniers jours. Pour le deuxième rassemblement consécutif après celui d’octobre, Kylian Mbappé n’est pas présent en Equipe de France pour des raisons qui restent floues puisque le sélectionneur Didier Deschamps était resté évasif au moment de justifier l’absence de son capitaine en conférence de presse. Le mois dernier, alors que les Bleus jouaient contre Israël à Budapest, le nouveau joueur du Real Madrid avait fait un petit voyage en Suède dont on sait ce qu'il a engendré comme problèmes. Quelques heures après le match nul et vierge contre Israël au Stade de France (0-0), Deschamps a enfin parlé de la situation actuelle de Kylian Mbappé, admettant que le joueur du Real Madrid pourrait avoir un problème psychologique à résoudre avant de retrouver sa forme optimale.

Deschamps ne cache pas les problèmes de Mbappé

"Il est dans une situation compliquée, ce qui n'enlève pas ce qu'il a fait et il est censé retrouver tout ce qu'il a pu très bien faire."



Didier Deschamps revient sur la situation de Kylian Mbappé, absent lors de ce rassemblement de l'équipe de France avec @gregmargotton et… pic.twitter.com/vMN80EEbc6 — Téléfoot (@telefoot_TF1) November 17, 2024

A l'occasion de Téléfoot, ce dimanche, et alors que la France conclut sa phase de poules de Ligue des Nations en Italie ce dimanche soir, Didier Deschamps est revenu sur la mauvaise passe de l’ancien buteur du PSG : « Je vais redire toujours la même chose (...) Parfois ça ne répond pas ou ça répond moins bien et il peut y avoir un état psychologique. Parler de dépression, je ne sais pas, mais c’est la tête qui commande les jambes. Oui, Kylian est dans une situation compliquée. Cela n’enlève pas ce qu’il a fait et qu’il est censé retrouver ce qu’il a pu très bien faire, même si sur l’année 2024, il a été moins efficace. Il a une période plus compliquée, mais il va revenir », a lâché le sélectionneur national, un peu agacé que des questions au sujet de Mbappé reviennent avec insistance ces derniers jours. A San Siro, la France tentera de prendre sa revanche sur la Squadra Azzurra qui s’était imposée au Parc des Princes en septembre. Ce sera également l’occasion de montrer que les Bleus peuvent s’en sortir même sans leur star offensive.