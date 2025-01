Didier Deschamps et les Bleus, c’est fini en 2026

Dans : Equipe de France.

Par Guillaume Conte

Didier Deschamps va prendre la parole ce mercredi au Journal Télévisé de TF1 à 13h00, afin d’annoncer sa décision de mettre un terme à sa carrière de sélectionneur national à l’issue de la Coupe du monde 2026.

Certes, les Bleus ne sont pas encore qualifiés pour cette épreuve, mais si cela devait être le cas, ce serait la dernière de la carrière de « DD » en tant que sélectionneur de l’équipe de France. Arrivé en 2012 en succession de son ancien coéquipier Laurent Blanc, Didier Deschamps est d’ores et déjà le sélectionneur le plus victorieux et le plus longuement en place de l’histoire de la FFF.

L’Equipe, Le Parisien, RMC et Le Figaro révèlent à l'unisson que cette annonce aura donc lieu ce mercredi dans le cadre d’un entretien avec Brigitte Macron pour l’association des Pièces Jaunes, dont il est l’une des figures. Cette fin d’aventure correspond à la fin de son contrat avec l’équipe de France, et laisse donc ouverte la place pour sa succession. Le nom de Zinedine Zidane a souvent été cité, sachant que l’ancien meneur de jeu des Bleus est sans poste depuis plusieurs années désormais.