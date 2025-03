EdF ‍: Doué a volé ce talent caché à Mbappé

Dans : Equipe de France.

Par Quentin Mallet

Particulièrement à l’aise au micro des journalistes lors de l’exercice de la conférence de presse, Désiré Doué semble avoir volé les talents d’orateur de Kylian Mbappé. La comparaison est en tout cas troublante.

Rares sont les joueurs qui affichent dès le plus jeune âge une telle maturité et une telle sérénité dans leurs propos. A seulement 19 ans, Désiré Doué fait très clairement partie de cette caste. Habile dans ses dribbles et doté d’une technique au-dessus de la norme, l’attaquant du Paris Saint-Germain a découvert l’Équipe de France en ce mois de mars, la conséquence d’une série de prestations impressionnantes, autant en Ligue 1 qu’en Ligue des champions. Pour un premier rassemblement, il est coutume d’envoyer le joueur en conférence de presse. Pour Désiré Doué, ce n’était qu’une simple formalité. Face aux journalistes, le natif d’Angers a fait preuve de calme et de maturité au moment de répondre à certaines questions pièges. Un talent d’orateur qui rappelle les premières heures de Kylian Mbappé.

Doué, de l’école de Mbappé

Dans un billet diffusé sur les ondes d’Ici Paris Ile-de-France, Romain Beddouk insisté sur la maturité et la sérénité affichés par Désiré Doué lors de première conférence de presse en tant que joueur des Bleus. « On va rappeler qu’il a 19 ans Désiré Doué mais quand on le voit devant les médias, c’est comme sur le terrain : il semble avoir un coup d’avance sur tout le monde. Ça rappelle le jeune Mbappé oui. Celui qui paraissait répondre naturellement et qui mettait même un peu d’humour dans ses interventions. Doué semble avoir été à cette école et le résultat, pour son âge, est bluffant parce qu’il parait à l’aise. C’était le cas hier, mais c’est également le cas depuis le début de la saison dans les zones mixtes après les matches du PSG dans lesquels il vient régulièrement et avec plaisir », a lancé le journaliste spécialiste de l’actualité du Paris Saint-Germain. En espérant que Désiré Doué connaisse les mêmes heures de gloire que Kylian Mbappé.